BM Yemen Temsilcisi, Sana'da Merkez Bankası Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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BM Yemen Temsilcisi, Sana'da Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

12.04.2022 19:13
BM Yemen Temsilcisi, Sana'da Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, İran destekli Husilerin kontrolündeki Merkez Bankası Başkanı Haşim İsmail ile ekonomik çöküşü ve memurların maaşlarının ödenmesi meselesini görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, İran destekli Husilerin kontrolündeki Merkez Bankası Başkanı Haşim İsmail ile ekonomik çöküşü ve memurların maaşlarının ödenmesi meselesini görüştü.

Yemen'de BM girişimiyle yürürlüğe giren ateşkesin güçlendirilmesini görüşmek üzere dün, Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'ya gelen Grundberg, burada temaslarda bulundu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalında yer alan habere göre, Grundberg, Sana'da Merkez Bankası Başkanı İsmail ile bir araya geldi.

Görüşmede ikilinin, ekonomik durum, memurların maaşlarının ödenmesi ve Aden'deki Merkez Bankası ile para politikasının birleştirilmesi meselesini görüştüğü kaydedildi.

Merkez Bankası Başkanı İsmail, hükümeti işaret ederek, "diğer tarafın ve Aden'deki Merkez Bankasının aldığı felaket niteliğindeki kararların alım gücünü etkilediğini ve Yemen ekonomisini çöküşe doğru götürdüğünü" belirtti.

Özel Temsilci Hans Grundberg, göreve başlamasından bu yana ilk kez Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'yı ziyaret ediyor.

İç savaşın başladığı yıllarda 1 dolar, 215 Yemen riyali iken 2022'de yaklaşık 1200 riyalden işlem görüyor.

Yemen riyalindeki rekor değer kaybı, halkın düşük alım gücünü daha da zayıflatırken ülkede yoksulluk oranının da yüzde 80'lere ulaştığı belirtiliyor.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, tarafların akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlarda başarı elde edilememişti.

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Birleşmiş Milletler, Merkez Bankası, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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