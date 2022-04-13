BM Yemen Temsilcisi, Sana Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için çalışıldığını belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

BM Yemen Temsilcisi, Sana Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için çalışıldığını belirtti

13.04.2022 21:06
BM Yemen Temsilcisi, Sana Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için çalışıldığını belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Uluslararası Sana Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için çaba harcandığını ve Taiz ilindeki yolların açılması konusunda anlaşmaya varmak için taraflar arasında toplantı düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Uluslararası Sana Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için çaba harcandığını ve Taiz ilindeki yolların açılması konusunda anlaşmaya varmak için taraflar arasında toplantı düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

Özel Temsilci Grundberg, başkent Sana'da Husilerle 11 Nisan'dan beri yaptığı görüşmeleri tamamlamasının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Grundberg, Sana'da Husilerin siyasi liderleriyle ateşkesin tüm unsurlarıyla uygulanmasındaki gelişmeleri ve çatışmaların siyasi çözüm yollarını görüştüğünü belirtti.

Ateşkes ihlallerine ilişkin sık ve endişe verici raporlara rağmen, saldırılarda genel olarak önemli bir düşüş gördüklerini aktaran Grundberg ayrıca, yakıt krizinin çözümüne katkıda bulunacağını umduğu çok ihtiyaç duyulan yakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girişini de gördüklerini ifade etti.

Altı yıl sonra ilk ticari uçuş için Uluslararası Sana Havalimanı'nı açmak amacıyla hummalı çalışma ve hazırlıkların sürdüğünü vurgulayan Grundberg, Taiz ve diğer illerde yolların açılması konusunda anlaşmaya varmak için krizin tarafları arasında toplantı düzenleme çabalarının olduğuna işaret etti.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, tarafların akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlarda başarı elde edilememişti.

YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler, Ateşkes, Nisan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Yemen Temsilcisi, Sana Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için çalışıldığını belirtti - Son Dakika


Son Dakika
21:02 Turgut Özal'ın oğlu TEK Parti lideri Ahmet Özal: Cumhurbaşkanı adayı olursa Mansur Yavaş'ı destekleriz
20:19 Gültekin Uysal: Kast ettiğim kişiler, 6'lı masa etrafındaki liderler değil
19:43 ABD'de öğrencisini ölümden kurtaran öğretmen, izleyenlerin göğsünü kabarttı
19:34 13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti, 5 bin 529 yeni vaka tespit edildi
19:33 Macron: Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerini yeniden düşünmesi gerekiyor
19:02 Rus birliklerinin Ukraynalı çocuğu bağlayıp gözleri önünde annesine tecavüz ettiği iddiası gündem oldu!
18:49 Hayat pahalılığından şikayet edenlere İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Oh olsun
18:37 Ukrayna'da tutuklanan Medvedçuk'un eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi!
18:23 İki dünya yıldızı bedavaya Fenerbahçeli oluyor!
17:56 Makatına 2 kiloluk dambıl kaçan adam soluğu hastanede aldı, doktorlar bile çıkaramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 21:13:36. #1.13#
SON DAKİKA: BM Yemen Temsilcisi, Sana Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için çalışıldığını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement