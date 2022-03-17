BM Yemen Temsilcisi, Ürdün'deki istişarelerde "sivillerin korunmasını" görüştü - Son Dakika
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BM Yemen Temsilcisi, Ürdün'deki istişarelerde "sivillerin korunmasını" görüştü

17.03.2022 14:19
BM Yemen Temsilcisi, Ürdün'deki istişarelerde "sivillerin korunmasını" görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Ürdün'de Yemenli taraflarla yaptığı istişare görüşmelerinde "sivillerin çatışmalardan korunması" konusunun ele alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Ürdün'de Yemenli taraflarla yaptığı istişare görüşmelerinde "sivillerin çatışmalardan korunması" konusunun ele alındığını duyurdu.

Grundberg'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, BM Temsilcisi'nin Ürdün'ün başkenti Amman'da Yemenli taraflarla gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Üç gündür devam eden toplantılarda, Yemenli güvenlik ve askeri uzmanların yanı sıra sivil toplum liderlerinin katılımıyla güvenliğin yönetimi, çatışmalarda sivillerin korunması ve askeri, güvenlik konular ele alındı." ifadelerine yer verildi.

Yemen'deki iç savaş ve Ürdün'deki istişare görüşmeleri

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada Amman'da Yemenli parti temsilcilerinin yanı sıra ekonomi, güvenlik, sivil toplum alanlarında 100'den fazla Yemenli ile görüşmeler yapılacağını duyurmuştu.

Görüşmelerin Yemen hükümeti ve Husiler ile bölgesel ve uluslararası aktörlerle devam edeceği, Yemenlilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için gençler dahil toplumdaki geniş kitlelerle iletişim için çaba sarf edileceği belirtilmişti.

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BM Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi temsilcileriyle görüştü BM Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi temsilcileriyle görüştü

Birleşmiş Milletler, Amman, Yemen, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Yemen Temsilcisi, Ürdün'deki istişarelerde 'sivillerin korunmasını' görüştü - Son Dakika


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