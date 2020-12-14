BM, Yemenli taraflara ikinci yıl dönümünde Stockholm Anlaşması'na uymaları çağrısı yaptı - Son Dakika

BM, Yemenli taraflara ikinci yıl dönümünde Stockholm Anlaşması'na uymaları çağrısı yaptı

14.12.2020 21:17
BM, Yemenli taraflara ikinci yıl dönümünde Stockholm Anlaşması'na uymaları çağrısı yaptı, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'deki iç savaşa çözüm için tarafları 2 yıl önce İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya getiren Stockholm Anlaşması'nın yıl dönümünde taraflara taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'deki iç savaşa çözüm için tarafları 2 yıl önce İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya getiren Stockholm Anlaşması'nın yıl dönümünde taraflara taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Guterres, yazılı açıklama yaparak, "Tarafları Stockholm'de verdikleri taahhütleri yerine getirmeye çağırıyorum." dedi.

İki yıl önceki diplomatik başarının Yemen'de çatışmalara son vermeye umut olsa da maalesef krize çözüm için yapılması gereken çok fazla şey olduğuna dikkati çeken Guterres, anlaşmanın felaketle sonuçlanacak bir askeri çatışmayı önlediğini ve Yemen'e ticari malların ve milyonlarca Yemenlinin ihtiyaç duyduğu insani yardımların girmesini sağladığını ifade etti.

Taraflara, Yemen'de halihazırdaki vahim durumu daha da kötüleştirebilecek her türlü eylemden kaçınmaları çağrısı da yapan Guterres, Yemenlilerin sadece diyalog yoluyla ülke genelinde ateşkesi temin edip, ekonomik ve insani alanda güven inşa etmeye yönelik önlemler alarak müzakerelere başlayıp siyasi çözüm bulabileceğini vurguladı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli tarafları 2 yıl önce İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya getirmiş, krizin çözümü için Husiler ile hükümet yetkilileri arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Birleşmiş Milletler, Stockholm, İsveç, Yemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, Yemenli taraflara ikinci yıl dönümünde Stockholm Anlaşması'na uymaları çağrısı yaptı - Son Dakika


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