BM, Yemenli taraflarla ekonomi ve güvenlik alanında müzakereler başlatmayı planlıyor - Son Dakika
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BM, Yemenli taraflarla ekonomi ve güvenlik alanında müzakereler başlatmayı planlıyor

14.06.2022 23:59
BM, Yemenli taraflarla ekonomi ve güvenlik alanında müzakereler başlatmayı planlıyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de ateşkes devam ederken hükümet ve Husiler arasında ekonomi ve güvenlik alanlarında müzakereler başlatmayı planladığını söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de ateşkes devam ederken hükümet ve Husiler arasında ekonomi ve güvenlik alanlarında müzakereler başlatmayı planladığını söyledi.

Grundberg, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, Yemen hükümeti ve Husiler arasındaki ateşkesin iki buçuk aydır sürdüğünü, ülke içinde hava saldırıları olmadığını ve Yemen'den de sınır ötesi saldırılar düzenlenmediğini belirtti.

Sivil ölümlerinin azaldığını ifade eden Grundberg, ateşkesle birlikte havalimanlarının açılmasıyla Ürdün ve Mısır'a 8 ticari uçuş gerçekleştiğini kaydetti.

Ateşkes sayesinde nisan ve mayısta Hudeyde Limanı'na 480 bin metrik ton yakıt ve yakıt ürünleri girdiğini söyleyen Grundberg, Taiz'deki yolların açılması için de görüşmeler yaptığını ve Husilerin yolların açılmasına ilişkin BM'nin teklifine yanıt vermesini beklediğini anlattı.

Grundberg, taraflarla ekonomi ve güvenlik alanlarında müzakereler başlatmayı planladığını belirterek, Yemenli taraflara ateşkesi fırsat bilerek barış için gerekli tavizleri verme çağrısı yaptı.

Yemen'de hükümet ve Husiler, ramazan öncesi iki aylık ateşkes konusunda anlaştı ve ateşkes 2 Nisan'da yürürlüğe girdi. Ateşkesin daha sonra iki ay daha uzatılması kararı alındı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Ekonomi, Yemen, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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