Son Dakika Haberleri: Bm: "Yeni Yılın İlk Gününde 395 Bin Çocuk Doğacak"

Bm: "Yeni Yılın İlk Gününde 395 Bin Çocuk Doğacak"

20 dakika önce

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni yılın ilk günü 395 bin çocuğun dünyaya gelmesinin beklendiğini belirtti.

Bm:
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni yılın ilk günü 395 bin çocuğun dünyaya gelmesinin beklendiğini belirtti.

BM'ye bağlı UNICEF, yeni yılın ilk gününde 395 binin üzerinde çocuğun doğmasının beklendiğini açıkladı. UNICEF, bu doğumların yarısından fazlasının Hindistan, Çin, Nijerya, Endonezya, ABD ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde gerçekleşeceğini belirtti. UNICEF, bu çocukların çok fazla tıbbi bakıma ihtiyacı olduğunu, 2017 yılında ise 1 milyon çocuğun doğduktan sonra öldüğünü açıkladı. UNICEF, dünyanın pek çok yerinde anne ve yenidoğan bakımının sağlaması için içme suyu, elektrik ve ilaçlara erişimin iyileştirilmesi gerektiğini bildirdi. - NEW YORK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:50 Kaynak: İHA

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Çalışırken Hırsız İş Başındaydı CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, 5 Yıldır Metrobüste Oturamayan Vatandaşın Hayalini Gerçekleştirdi

Son Dakika! Erdoğan, Sülayman Şah Türbesi'nde Görev Yapan Askerlere Seslendi Bakan Akar Açıkladı: Geçen Sene 2 Bin 398 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 13:10:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bm: "Yeni Yılın İlk Gününde 395 Bin Çocuk Doğacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]