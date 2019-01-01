Son Dakika Haberleri: Bm: "Yeni Yılın İlk Gününde 395 Bin Çocuk Doğacak"

Bm: "Yeni Yılın İlk Gününde 395 Bin Çocuk Doğacak"

13 dakika önce

- BM: "Yeni yılın ilk gününde 395 bin çocuk doğacak"NEW YORK - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni yılın ilk günü 395 bin çocuğun dünyaya gelmesinin beklendiğini belirtti.

- BM: "Yeni yılın ilk gününde 395 bin çocuk doğacak"

NEW YORK - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni yılın ilk günü 395 bin çocuğun dünyaya gelmesinin beklendiğini belirtti.
BM'ye bağlı UNICEF, yeni yılın ilk gününde 395 binin üzerinde çocuğun doğmasının beklendiğini açıkladı. UNICEF, bu doğumların yarısından fazlasının Hindistan, Çin, Nijerya, Endonezya, ABD ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde gerçekleşeceğini belirtti. UNICEF, bu çocukların çok fazla tıbbi bakıma ihtiyacı olduğunu, 2017 yılında ise 1 milyon çocuğun doğduktan sonra öldüğünü açıkladı. UNICEF, dünyanın pek çok yerinde anne ve yenidoğan bakımının sağlaması için içme suyu, elektrik ve ilaçlara erişimin iyileştirilmesi gerektiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:28 Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Çalışırken Hırsız İş Başındaydı ABD ve İsrail, UNESCO'dan Resmi Olarak Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın İlçe Adaylarını Açıklıyor İranlı Turistler Yeni Yıla Van'da Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 14:41:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bm: "Yeni Yılın İlk Gününde 395 Bin Çocuk Doğacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]