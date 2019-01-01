Bm: "Yeni Yılın İlk Gününde 395 Bin Çocuk Doğacak"

- BM: "Yeni yılın ilk gününde 395 bin çocuk doğacak"NEW YORK - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni yılın ilk günü 395 bin çocuğun dünyaya gelmesinin beklendiğini belirtti.

- BM: "Yeni yılın ilk gününde 395 bin çocuk doğacak"



NEW YORK - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni yılın ilk günü 395 bin çocuğun dünyaya gelmesinin beklendiğini belirtti.

BM'ye bağlı UNICEF, yeni yılın ilk gününde 395 binin üzerinde çocuğun doğmasının beklendiğini açıkladı. UNICEF, bu doğumların yarısından fazlasının Hindistan, Çin, Nijerya, Endonezya, ABD ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde gerçekleşeceğini belirtti. UNICEF, bu çocukların çok fazla tıbbi bakıma ihtiyacı olduğunu, 2017 yılında ise 1 milyon çocuğun doğduktan sonra öldüğünü açıkladı. UNICEF, dünyanın pek çok yerinde anne ve yenidoğan bakımının sağlaması için içme suyu, elektrik ve ilaçlara erişimin iyileştirilmesi gerektiğini bildirdi.

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