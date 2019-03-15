Son Dakika Haberleri: Bm, Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yapılan Saldırının İslamofobik, Terörist ve Irkçı Bir Saldırı...

Bm, Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yapılan Saldırının İslamofobik, Terörist ve Irkçı Bir Saldırı...

1 saat önce

BM, Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan saldırının İslamofobik, terörist ve ırkçı bir saldırı olduğunu bildirdi.

Bm, Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yapılan Saldırının İslamofobik, Terörist ve Irkçı Bir Saldırı..., System.String[]
BM, Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan saldırının İslamofobik, terörist ve ırkçı bir saldırı olduğunu bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:31 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yeni Zelanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü Yeni Zelanda'daki Katliamın Ardından Gözlerin Çevrildiği Sırbistan'dan İlk Açıklama Meclis'te Bulunan 5 Parti, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısıyla İlgili Ortak Bildiri Yayımladı Üniversite Kantininde Gerginlik! Masa ve Sandalyeler Havada Uçuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 20:50:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bm, Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yapılan Saldırının İslamofobik, Terörist ve Irkçı Bir Saldırı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]