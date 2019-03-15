Bm, Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yapılan Saldırının İslamofobik, Terörist ve Irkçı Bir Saldırı...
1 saat önce
BM, Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan saldırının İslamofobik, terörist ve ırkçı bir saldırı olduğunu bildirdi.
BM
, Yeni Zelanda
'daki iki camiye yapılan saldırının İslamofobik, terörist ve ırkçı bir saldırı olduğunu bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:31 Kaynak: AA
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