BM Kadın Birimi Türkiye Direktörü: Kadına şiddet 'gölge pandemi' - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanova, "Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet, en ağır insan hakları ihlali. Kadına şiddetten ari hiçbir ülke yok. Biz buna 'gölge pandemi' diyoruz. Çünkü tüm dünyaya baktığımızda bununla yeterince mücadele edilmediğini görüyoruz" dedi.

TBMM'de 'Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu', AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı. Komisyonda BM temsilcileri dinlendi.

BM Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanova, aile içi ve kadına şiddetle mücadeleye yönelik komisyona sunum yaptı. Varbanova, dünyada kadına yönelik şiddetle yeteri kadar mücadele edilmediğini vurgulayarak, "Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet en ağır insan hakları ihlali. Kadına şiddetten ari hiçbir ülke yok. Biz buna 'gölge pandemi' diyoruz. Çünkü tüm dünyaya baktığımızda bununla yeterince mücadele edilmediğini görüyoruz. Verilere baktığımızda, son 10 yılda dünyada aile içi şiddet konusunda bir azalma görmüyoruz. Dünyada 3 kadından biri aile içinde ya fiziksel ya da cinsel olarak şiddete maruz kalmış. Türkiye'de bu konudaki son araştırmaya baktığımızda benzer resmi görüyoruz" diye konuştu.'SALGIN ŞİDDETİ ARTIRDI'Pandemi sürecinde kadının ve kız çocuklarının karşılaştığı şiddet riskinin arttığını belirten Varbanova, aile içi şiddetin yanı sıra online ve dijital şiddet riskinin de yükseldiğini söyledi. BM ve Türkiye arasındaki iş birliğinin 5 yıllık bir stratejiyle çerçevelendirildiğini kaydeden Varbanova, 2020'de 5 yıllık BM iş birliği stratejisini tamamladıklarını aktardı.2016-2020 dönemini kapattıklarını söyleyen Varbanova, "2021-2025 döneminde yeni bir stratejiyi, BM sürdürülebilir kalkınma ve iş birliği çerçevesini yürütüyor olacağız. Hem geçen 5 yılda hem de gelecek 5 yıl içinde kadın ve kız çocuklarına karşı şiddetin önlenmesi konusunda özel stratejiler, öncelikler koyduk. Geride kalan 5 yıllık stratejiye baktığımızda mevzuatın, politikaların, uygulamaların ve hesap verebilirlik mekanizmalarının, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmesi ve kadına şiddetin azalması konusunda hedefi vardı. Yeni stratejiye baktığımızda, Türkiye'de kadın ve kız çocuklarının kaynaklara, fırsatlara, haklara eşit erişiminin olmasını ve ayrımcılıktan ari bir hayat yaşamalarını hedefliyoruz. Kadına şiddet münferit değil, toplum temelli bir sorun. Köküne baktığımızda nedeni, kadın ve erkek arasındaki eşit olmayan güç dengesidir" değerlendirmesinde bulundu.'TÜRKİYE ÖNEMLİ YOL KAYDETTİ'

Türkiye'nin, kadına şiddetin engellenmesi konusunda önemli ilerleme kaydettiğini aktaran Varbanova, bu durumu takdir ettiklerini söyledi. Bu konuda Türkiye'de bir bilinç oluştuğunu da aktaran Varbanova, ancak kadınların bu konuda hazırlanan kanunlardan nasıl faydalanacakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığına işaret etti. Varbanova, Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.