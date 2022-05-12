BM yetkilisi Hamis'ten "Tunus'ta gazeteciler mesleklerinden dolayı hedefte" uyarısı - Son Dakika
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BM yetkilisi Hamis'ten "Tunus'ta gazeteciler mesleklerinden dolayı hedefte" uyarısı

12.05.2022 19:13

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Tunus yetkililerinden Semer Hamis, Tunus'ta gazetecilerin mesleklerinden dolayı hedefte olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Tunus yetkililerinden Semer Hamis, Tunus'ta gazetecilerin mesleklerinden dolayı hedefte olduğunu söyledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Tunus Ofisi Temsilcisi Yardımcısı Hamis, "Dünya Basın Özgürlüğü Günü" münasebetiyle Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası tarafından başkentte düzenlenen panelde konuştu.

Tunus'ta muhaliflerin susturulması için ülkedeki istisnai durumun kullanıldığını savunan Hamis, "İnsan haklarını ve basın mensuplarının çalışma haklarını inkar etmek için istisnai tedbirlerin kullanılmaması gerekir." dedi.

Tunus'ta gazetecilerin mesleklerini icra ettikleri sırada hedef haline geldiklerine işaret eden Hamis, hatta bazı gazetecilerin gözaltına alınarak yargılanabildiğine dikkati çekti.

Sendika Başkanı Muhammed Yasin el-Celasi de AA'ya yaptığı açıklamada, Tunus'ta basın ve ifade özgürlüğü alanında oldukça gerilemeye tanıklık ettiklerini söyledi.

Emniyet güçleri ve protestocu vatandaşların gazetecilere yönelik saldırılarında zirveyi görebildiklerini dile getiren Celasi, Tunus'ta artık devlet makamlarının gazetecilere bilgi vermediğini ileri sürdü.

Celasi, basın özgürlüğünü koruma alanında devletin hiçbir adım atmadığını savundu.

Tunus'ta siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Önce 25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, 25 Temmuz kararlarının ardından ülkede basın özgürlüğünde gerileme yaşandığını ve basın mensuplarının çalışmalarında bir dizi kısıtlama uygulandığını iddia ediyor.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

BM yetkilisi Hamis'ten Tunus'ta gazeteciler mesleklerinden dolayı hedefte uyarısı
BM yetkilisi Hamis'ten Tunus'ta gazeteciler mesleklerinden dolayı hedefte uyarısı
BM yetkilisi Hamis'ten Tunus'ta gazeteciler mesleklerinden dolayı hedefte uyarısı
BM yetkilisi Hamis'ten Tunus'ta gazeteciler mesleklerinden dolayı hedefte uyarısı
BM yetkilisi Hamis'ten Tunus'ta gazeteciler mesleklerinden dolayı hedefte uyarısı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM yetkilisi Hamis'ten 'Tunus'ta gazeteciler mesleklerinden dolayı hedefte' uyarısı - Son Dakika


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