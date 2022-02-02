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BM yetkilisi Husilerle Hudeyde'de istikrar sağlanmasını görüştü - Son Dakika

BM yetkilisi Husilerle Hudeyde'de istikrar sağlanmasını görüştü

02.02.2022 00:45
BM yetkilisi Husilerle Hudeyde'de istikrar sağlanmasını görüştü

Birleşmiş Milletler Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA) ile İran destekli Husiler, Yemen'in batı sahilinde yer alan Hudeyde kentindeki istikrarın artırılmasını görüştü.

Birleşmiş Milletler Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA) ile İran destekli Husiler, Yemen'in batı sahilinde yer alan Hudeyde kentindeki istikrarın artırılmasını görüştü.

Misyondan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

UNMHA Başkanı Michael Perry'nin Husilerin kontrolündeki Yemen Kızıldeniz Limanları Şirketi'ni ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, Husi yetkililerle bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Kızıldeniz kıyısındaki stratejik liman kenti Hudeyde bölgesinde istikrarın sağlanması ve Yemen vatandaşlarının korunması için mayın temizleme işlemlerine yoğunluk verilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, BM yetkilisi Perry, Hudeyde Limanı'nın Yemenliler için önemine işaret ederek, limanların sivil niteliğinin korunması gerektiğini ifade ettiği vurgulandı.

BM Yemen Temsilciliği 26 Ocak'ta, Yemen'in batısındaki stratejik kent Hudeyde için hükümeti ve Husileri müzakerelere dönmeye çağırmıştı.

Stockholm Anlaşması

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de Husiler ile hükümet arasında Aralık 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmış, ardından UNMHA kurulmuştu.

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Birleşmiş Milletler, Kızıldeniz, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM yetkilisi Husilerle Hudeyde'de istikrar sağlanmasını görüştü - Son Dakika


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