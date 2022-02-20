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BM yetkilisi Williams'tan Libya'daki siyasi taraflara seçimlere odaklanma çağrısı - Son Dakika

BM yetkilisi Williams'tan Libya'daki siyasi taraflara seçimlere odaklanma çağrısı

20.02.2022 16:13
BM yetkilisi Williams'tan Libya'daki siyasi taraflara seçimlere odaklanma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, tüm taraflara seçim sürecine odaklanmaları ve ülkedeki sükuneti korumaları çağrısını yineledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, tüm taraflara seçim sürecine odaklanmaları ve ülkedeki sükuneti korumaları çağrısını yineledi.

BM yetkilisi Williams, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Libya Devlet Yüksek Konseyi üyeleri Belkasım Ekzeyt ve Abdullah Cavan ile ülkedeki siyasi durumu ele aldıklarını ifade etti.

Williams, görüşmede, Libya'daki farklı siyasi güçlerin, kapsayıcı ve şeffaf bir şekilde sağlanabilecek en geniş çaplı uyum için çalışmasının önemini yeniden vurguladığını kaydetti.

BM Özel Temsilcisi, "Tüm aktörlere Libya halkının talebi doğrultusunda seçim sürecine odaklanmaya devam etmeleri ve ülkedeki mevcut sükuneti korumaları çağrımı da yineledim." ifadelerini kullandı.

Libya'da ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

Görevinin başında olduğunu vurgulayan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "yarın veya ertesi gün seçime giden yeni yol haritasını" duyuracağını söylemişti.

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BM yetkilisi Williams'tan Libya'daki siyasi taraflara seçimlere odaklanma çağrısı BM yetkilisi Williams'tan Libya'daki siyasi taraflara seçimlere odaklanma çağrısı

Birleşmiş Milletler, Twitter, Aralık, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM yetkilisi Williams'tan Libya'daki siyasi taraflara seçimlere odaklanma çağrısı - Son Dakika


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