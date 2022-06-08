BM yetkilisi Williams, Tunus'ta Libya Çalışma Grubu görüşmelerini yönetti - Son Dakika
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BM yetkilisi Williams, Tunus'ta Libya Çalışma Grubu görüşmelerini yönetti

08.06.2022 22:43
BM yetkilisi Williams, Tunus'ta Libya Çalışma Grubu görüşmelerini yönetti

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, 5+5 Ortak Askeri Komite üyeleriyle birlikte Tunus'ta Libya Güvenlik Çalışma Grubu'nun görüşmelerine katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, 5+5 Ortak Askeri Komite üyeleriyle birlikte Tunus'ta Libya Güvenlik Çalışma Grubu'nun görüşmelerine katıldı.

Özel Temsilci Williams, başkanlık ettiği görüşmelerin ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerde ateşkesin izlenmesi, silahsızlandırma çabaları ve Ortak Askeri Komite'nin ileriye dönük çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğunu belirten Williams, "İstikrar ve sükunetin korunmasının önemini vurguladım ve şimdiye kadarki başarılarından ötürü 5+5 Ortak Askeri Komite üyelerine tebriklerimi ilettim." ifadelerini kullandı.

Williams, görüşmelerden hemen önce ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Almanya, Mısır ve Türkiye'den üst düzey hükümet yetkilileri ile bir araya geldiğini kaydetti.

5+5 Ortak Askeri Komite

BM himayesinde başlatılan Ortak Askeri Komite'de, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ülkenin doğu ve batısını kuzey hattı boyunca bağlayan Sahil Yolu'nun açılmasını Kasım 2020'de kararlaştıran komite, bu kapsamda Şubat 2021'de Sirte ve bu kente bağlı yolların mayın ve patlayıcılardan temizlenmesine karar vermişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Twitter, Tunus, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM yetkilisi Williams, Tunus'ta Libya Çalışma Grubu görüşmelerini yönetti - Son Dakika

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