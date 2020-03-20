BM yetkilisi Yemen'deki taraflardan koronavirüs tehdidi nedeniyle esirlerin serbest bırakılmasını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM yetkilisi Yemen'deki taraflardan koronavirüs tehdidi nedeniyle esirlerin serbest bırakılmasını... - Son Dakika

BM yetkilisi Yemen'deki taraflardan koronavirüs tehdidi nedeniyle esirlerin serbest bırakılmasını...

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle ülkede çatışan taraflara "esirlerin serbest bırakılması konusunda hızlı davranmaları" çağrısında bulundu.

BM yetkilisi Yemen'deki taraflardan koronavirüs tehdidi nedeniyle esirlerin serbest bırakılmasını..., System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle ülkede çatışan taraflara "esirlerin serbest bırakılması konusunda hızlı davranmaları" çağrısında bulundu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Griffiths, "Yemen'deki taraflar, esirlerin serbest bırakılmasını hızlandırılması ve bu insanların evlerine güvenli şekilde dönmelerine izin verilmesi için gereken adımları atmaları gerekir." ifadelerine yer verdi.

Griffiths, esirlerin serbest bırakılması anlaşmasının Kovid-19 tehdidi nedeniyle "daha acil" hale geldiğini vurguladı.

Şu ana kadar Yemen hükümeti veya Husilerin kontrolü altındaki bölgelerden bildirilen yeni tip koronavirüs vakası bulunmuyor.

Yemen'deki taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir takası, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Martin Griffith, Twitter, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:52 Kaynak: AA

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