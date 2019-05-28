BM yetkilisinden Güvenlik Konseyi'ne "İdlib" eleştirisi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, "İdlib, gözlerimizin önünde meydana gelen, tamamen öngörülen ve önlenebilir bir insani felaketin son örneği.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, "İdlib, gözlerimizin önünde meydana gelen, tamamen öngörülen ve önlenebilir bir insani felaketin son örneği. Bu konsey, savaş taktiği haline gelen okullara, hastanelere yönelik saldırılar karşısında hiç mi somut bir adım atamaz, varil bombaları sivillerin üzerine rastgele düşerken hiç mi söylenecek ya da yapılacak bir şey yok?" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki gelişmeler ve insani duruma ilişkin bilgilendiren Mueller, İdlib'de, 3 milyon sivilin çatışmalar arasında sıkışıp kaldığına dikkati çekti.

Bu ay İdlib'e yönelik hava saldırıları ve çatışmalar nedeniyle 160'tan fazla sivilin hayatını kaybettiğini ve 270 binden fazla kişinin yerinden edildiğini söyleyen Mueller, saldırılarda 25 hastanenin vurulduğunu, 25 okulun ise çatışmalardan etkilendiğini ifade etti.

Konseyin, Suriye'deki gelişmeler hakkında her ay bilgilendirildiğini, Genel Sekreter'in konseye şimdiye kadar 61 rapor sunduğunu ve konseyin yüzlerce kez toplandığını anımsatan Mueller, BM Güvenlik Konseyi'ni, İdlib'de sivillere yönelik hava saldırıları konusunda harekete geçmemekle eleştirdi.

Mueller, "İdlib, gözlerimizin önünde meydana gelen, tamamen öngörülen ve önlenebilir bir insani felaketin son örneği. Bu konsey, savaş taktiği haline gelen okullara, hastanelere yönelik saldırılar karşısında hiç mi somut bir adım atamaz, varil bombaları sivillerin üzerine rastgele düşerken hiç mi söylenecek ya da yapılacak bir şey yok?" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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