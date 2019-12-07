Son Dakika Haberleri: BM yetkilisinden "Irak'taki saldırıların failleri yargılansın" çağrısı
Son Dakika Güncel BM yetkilisinden 'Irak'taki saldırıların failleri yargılansın' çağrısı - Son Dakika

BM yetkilisinden "Irak'taki saldırıların failleri yargılansın" çağrısı

6 saat önce

Birleşmişler Milletler Irak Misyonu (UNAMI) Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, dün gece başkent Bağdat'ta göstericilere yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı ve faillerin yargı önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

BM yetkilisinden

Birleşmişler Milletler Irak Misyonu (UNAMI) Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, dün gece başkent Bağdat'ta göstericilere yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı ve faillerin yargı önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

Plasschaert, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bağdat'ın merkezinde silahsız göstericilere saldırılması sonucu onlarca masum sivilin ölmesi ve yaralanmasını kınadığını ifade etti.

BM Yetklisi Plasschaert, "Göstericilerin kasıtlı bir şekilde silahlı unsurlarca öldürülmesi Irak halkına karşı işlenen katliamdan başka bir şey değildir." dedi.

Plasschaert, faillerin kimliklerinin tespit edilmesi ve gecikmeden yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 07:28 Kaynak: AA
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