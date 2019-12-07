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BM yetkilisinden "Irak'taki saldırıların failleri yargılansın" çağrısı
6 saat önce
Birleşmişler Milletler Irak Misyonu (UNAMI) Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, dün gece başkent Bağdat'ta göstericilere yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı ve faillerin yargı önüne çıkarılması çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 07:28 Kaynak: AA
Birleşmişler Milletler Irak Misyonu (UNAMI) Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, dün gece başkent Bağdat'ta göstericilere yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı ve faillerin yargı önüne çıkarılması çağrısında bulundu.
Plasschaert, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bağdat'ın merkezinde silahsız göstericilere saldırılması sonucu onlarca masum sivilin ölmesi ve yaralanmasını kınadığını ifade etti.
BM Yetklisi Plasschaert, "Göstericilerin kasıtlı bir şekilde silahlı unsurlarca öldürülmesi Irak halkına karşı işlenen katliamdan başka bir şey değildir." dedi.
Plasschaert, faillerin kimliklerinin tespit edilmesi ve gecikmeden yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı.
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