BM: Yılbaşından beri 30 bin Yemenli evlerini terk etti - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yemen'de yaklaşık 3,5 aylık sürede 30 bin kişinin sığınmacı durumuna düştüğünü bildirdi.

BMMYK Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülkede savaşın başladığı 2015'ten bu yana 4,3 milyona ulaşan sığınmacı sayısının artmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yılbaşından beri yaklaşık 30 bin Yemenli, yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı." ifadesi kullanıldı.

BMMYK, Yemen'de kalıcı istikrar ve barışın önemine dikkati çekti.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.