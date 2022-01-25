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BM, YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke'de sivillerin durumundan endişeli - Son Dakika

BM, YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke'de sivillerin durumundan endişeli

25.01.2022 14:51
BM, YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke'de sivillerin durumundan endişeli

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde tuttuğu Haseke ilindeki sivillerin durumunun "derinden rahatsız edici" olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalinde tuttuğu Haseke ilindeki sivillerin durumunun "derinden rahatsız edici" olduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM'nin Cenevre Ofisindeki basın toplantısında, "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki duruma değindi.

"Haseke ilinde sivillerin durumu derinden rahatsız edici." diyen Shamdasani, YPG/PKK ile hapishaneden firar eden DEAŞ'lı teröristler arasında yerleşim bölgelerinde çatışmaların devam ettiğini aktardı.

Shamdasani, SDG'nin (YPG/PKK), uluslararası güçlerin hava desteğiyle cezaevini kuşattığını belirterek, DEAŞ'lı olduğundan şüphelenilen tutukluların cezaevinin ana binasını kontrol ettiklerini söyledi.

YPG/PKK ile çatışan DEAŞ üyelerinin, halihazırda Guveyran Mahallesi'nde ele geçirdikleri Sanayi Hapishanesi'nde tahmini 5 bin erkek tutuklu olduğunu aktaran Shamdasani, buranın Suriye'nin kuzeydoğusundaki en büyük gözaltı merkezlerinden biri olduğunu kaydetti.

YPG-PKK'ya üstü kapalı tepki

Shamdasani, isim vermeden SDG'yi eleştirerek, Sanayi Hapishanesi'nde yüzlerce erkek çocuğun tutulmasına tepki göstererek, bu çocukların güvenliklerinden endişe duymalarının kendilerini rahatsız ettiğini vurguladı.

Haseke'deki son gelişmelerin şüpheli DEAŞ üyeleri de dahil binlerce tutuklunun "çaresiz" durumunu ortaya koyduğuna işaret eden Shamdasani, daha önce SDG'nin kontrolünde, tutukluların aşırı kalabalık koşullarda, tıbbi bakıma muhtaç ve ailelerini göremedikleri "sefil" ve "güvensiz" durumdaki gözaltı merkezlerine ilişkin uyarıda bulunduklarını anımsattı.

AA muhabirinin, "SDG nedir, resmi bir yapı mıdır, Suriye rejimi SDG'yi resmen tanıyor mu?" şeklindeki sorusuna ise Shamdasani, SDG'nin, "Kürtler liderliğindeki Suriye savunma kuvvetleri" olduğunu iddia etti.

Shamdasani, bölgede SDG'nin de katıldığı operasyonların ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon tarafından desteklendiğini belirtti.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde terör örgütü YPG/PKK ile hapishaneden firar eden terör örgütü DEAŞ mensupları arasında aralıklarla süren çatışmalar 6. gününe girerken, DEAŞ karşıtı ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri saldırılarını şiddetlendirmişti.

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Birleşmiş Milletler, Suriye, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke'de sivillerin durumundan endişeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM, YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke'de sivillerin durumundan endişeli - Son Dakika
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