BM Yüksek Komiseri Filippo Grandi: "Avrupa Ülkeleri Kim Daha Az Mülteci Kabul Edecek Yarışı Yapıyor"
1 saat önce
Avrupa siyasi gündeminin nabzını tutan Uncut Programı'nda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi İskoç gazeteci Andrew Neil ile Avrupa'da yaklaşan seçimleri ve göç politikalarını masaya yatırıyor.
Avrupa
siyasi gündeminin nabzını tutan Uncut Programı'nda Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi İskoç gazeteci Andrew Neil ile Avrupa'da yaklaşan seçimleri ve göç politikalarını masaya yatırıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:49
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