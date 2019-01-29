Son Dakika Haberleri: BM Yüksek Komiseri Filippo Grandi: "Avrupa Ülkeleri Kim Daha Az Mülteci Kabul Edecek Yarışı Yapıyor"

BM Yüksek Komiseri Filippo Grandi: "Avrupa Ülkeleri Kim Daha Az Mülteci Kabul Edecek Yarışı Yapıyor"

1 saat önce

Avrupa siyasi gündeminin nabzını tutan Uncut Programı'nda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi İskoç gazeteci Andrew Neil ile Avrupa'da yaklaşan seçimleri ve göç politikalarını masaya yatırıyor.

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Avrupa siyasi gündeminin nabzını tutan Uncut Programı'nda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi İskoç gazeteci Andrew Neil ile Avrupa'da yaklaşan seçimleri ve göç politikalarını masaya yatırıyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:49 

Avrupa, Birleşmiş Milletler, Dünya
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