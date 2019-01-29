BM Yüksek Komiseri Filippo Grandi: "avrupa Ülkeleri Kim Daha Az Mülteci Kabul Edecek Yarışı...
1 saat önce
Avrupa siyasi gündeminin nabzını tutan Uncut Programı'nda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi İskoç gazeteci Andrew Neil ile Avrupa'da yaklaşan seçimleri ve göç politikalarını masaya yatırıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:56 Kaynak: Youtube
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