BM Yüksek Komiseri Grandi'den

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri dönüşlerin ancak gönüllü olabileceğini açıkça dile getirdi." dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Grandi, bu sabah BM Cenevre Ofisi'nde başlayan Birinci Küresel Mülteci Forumu'na ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Grandi, foruma uluslararası toplumun ilgisinin oldukça etkileyici olduğunu, 3 bin katılımcının kayıt yaptırdığı forumun, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarihinde düzenlenen en büyük etkinlik olduğunu kaydetti.

Forumda uluslararası toplumun şimdiye kadar yaklaşık 700 taahhütte bulunduğu bilgisini paylaşan Grandi, bu taahhütler arasında para yardımının yanı sıra mültecilere ilişkin yasal düzenlemelerin de bulunduğunu aktardı.

Grandi, forumda ne kadar bağış toplandığını ise yarın forum sona erdikten sonra açıklayacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın bu sabah forumun açılışında yaptığı konuşmada, "Ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgelere şimdiye kadar 371 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü. BM 74. Genel Kurulu'nda gündeme getirdiğim projeyi hayata geçirebilirsek bu sayının ilk etapta 1 milyonu bulacağına inanıyorum." ifadesine ilişkin bir soru üzerine Grandi, "Bu odada kaç kez söyledim bilmiyorum ama cevabım hep aynı. Geri dönüşler gönüllü olmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri dönüşlerin ancak gönüllü olabileceğini açıkça dile getirdi." dedi.

Grandi, geri dönüşlerin mültecilerin kendi tercihi olduğunu belirterek, BMMYK olarak her zaman ülkelerine geri dönen Suriyelilerin insani desteği hak ettiğine inandıklarını vurguladı.

"Yerinden edilen insan sayısı son 20 yılda iki kat arttı"

BM Genel Sekreteri Guterres de "Küresel düzeyde zorla yerinden edilmeler son yıllarda istikrarlı bir şekilde artıyor." dedi.

Kendisinin 2005'te BM Mülteciler Yüksek Komiseri olduğu dönemde dünyada 38 milyon kişinin yerinden edildiğini, BMMYK'nın bunların 1 milyonunun geri dönüşlerine yardımcı olduğunu anımsatan Guterres, "Bugün, 70 milyondan fazla insan yerinden edilmiş durumda. Bu, 20 yıl öncesinin iki katı ve bir önceki yıla göre 2,3 milyon daha fazla." diye konuştu.

Türkiye forumun eş başkanı

BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan foruma Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Kosta Rika, Etiyopya ve Almanya da eş başkanlık yapıyor.

Dünyanın çeşitli yerlerinde savaş, şiddet ve zulüm sebebiyle yerlerinden edilmiş 70 milyondan fazla insanın sorunlarının ele alınacağı ve Türkiye'nin eş başkanlığını yaptığı Birinci Küresel Mülteci Forumu yarın sona erecek.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İsviçre'nin ev sahipliğinde 17-18 Aralık'ta düzenlenen foruma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin daveti üzerine eş başkan olarak katılıyor.

Mültecilere yönelik tarihte ilk kez düzenlenen foruma farklı ülkelerden mülteciler, hükümet ve devlet başkanları, uluslararası kurumlar, kalkınma örgütleri, iş dünyasından liderler, sivil toplum kuruluşu ve insani yardım kuruluşu temsilcilerinden oluşan yaklaşık 3 bin delege katılıyor.