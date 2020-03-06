BM: Yunanistan'ın iltica başvurularını askıya almasının yasal dayanağı yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM: Yunanistan'ın iltica başvurularını askıya almasının yasal dayanağı yok - Son Dakika

BM: Yunanistan'ın iltica başvurularını askıya almasının yasal dayanağı yok

6 saat önce

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını bildirdi.

BM: Yunanistan'ın iltica başvurularını askıya almasının yasal dayanağı yok, System.String[]

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını bildirdi.

OHCHR sözcülerinden Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin "Yunanistan'ın sığınmacılara karadan ve denizden ateş etmesi, botlarını batırması ve 3 sığınmacıyı öldürmesine" ilişkin sorusunu cevapladı.

Sözcü Throssell, "Sınırın gerek Yunanistan gerekse Türkiye tarafında bir mevcudiyetimiz bulunmuyor ama elbette orada neler oldu ve oluyor bunlara dair bize ulaşan raporlar var." dedi.

Sınırda yaşananları doğrulayacak durumda olmadıklarını ileri süren Throssell, insan hakları kurallarının göçmen hukukunda tam olarak geçerli olduğu uyarısında bulundu.

Throssell, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, ülkesinin bir ay boyunca sığınma başvurularını durduracağını bildirmesiyle ilgili de "Uluslararası mülteci hukukuna göre, sığınmacı prosedürlerinin askıya alınmasının yasal bir dayanağı yok." değerlendirmesinde bulundu.

BMMYK tarafından 2 Mart'ta yapılan açıklamada ne 1951 Mülteci Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukunun, sığınma başvurularının kabulünün askıya alınması için bir yasal dayanak oluşturduğunun altı çizilmişti.

Yunanistan uluslararası hukuku ihlal ediyor

Uluslararası hukuk ile mültecilere dair uluslararası sözleşme ve mutabakatlara göre, kendilerini güvende hissetmeyen, savaş ve benzeri korkular nedeniyle ülkelerini terk eden her insan başka bir ülkeye sığınma hakkına sahip bulunuyor.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 14. maddesinde de "Herkes zulüm karşısında başka ülkelerde sığınma talebinde bulunma ve sığınma hakkından yararlanma hakkına sahiptir." ibaresi yer alıyor.

AB'nin göç politikasını şekillendiren ve hala üzerinde çalıştığı "Ortak Avrupa İltica Sistemi"ne göre ise "kendi vatanında ciddi zulüm ve zarar tehdidiyle karşı karşıya kaldığı için kaçan ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilere" iltica verilmesi gerekiyor.

Birleşmiş Milletler, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:52 Kaynak: AA
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