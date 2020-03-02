BM: Yunanistan'ın sığınma başvurularını askıya alma kararı hukuksuz - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM: Yunanistan'ın sığınma başvurularını askıya alma kararı hukuksuz - Son Dakika Dünya

BM: Yunanistan'ın sığınma başvurularını askıya alma kararı hukuksuz

10 dakika önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunanistan'ın sınırındaki mülteci akına karşı ve bir ay boyunca yeni sığınma başvurusu almama kararının hukuksuz olduğunu açıkladı.

BM: Yunanistan'ın sığınma başvurularını askıya alma kararı hukuksuz, System.String[]

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunanistan'ın sınırındaki mülteci akınına karşı bir ay boyunca yeni sığınma başvurusu almama kararının hukuksuz olduğunu açıkladı.


BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada, "Ne Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Sözleşmesi'nde, ne de AB mülteci yasasında, sığınma başvurularının askıya alınmasını sağlayan yasal bir dayanak bulunuyor" ifadesine yer verildi.

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Birleşmiş Milletler, Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:54 
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