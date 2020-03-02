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BM: Yunanistan'ın sığınma başvurularını askıya alma kararı hukuksuz
10 dakika önce
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunanistan'ın sınırındaki mülteci akına karşı ve bir ay boyunca yeni sığınma başvurusu almama kararının hukuksuz olduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunanistan'ın sınırındaki mülteci akınına karşı bir ay boyunca yeni sığınma başvurusu almama kararının hukuksuz olduğunu açıkladı.
BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada, "Ne Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Sözleşmesi'nde, ne de AB mülteci yasasında, sığınma başvurularının askıya alınmasını sağlayan yasal bir dayanak bulunuyor" ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:54
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