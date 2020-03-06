BM, Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre... - Son Dakika

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BM, Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre...
13 dakika önce
BM, Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:16 Kaynak: AA
BM, Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını bildirdi.
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