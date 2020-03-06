BM, Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre... - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM, Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre... - Son Dakika

BM, Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre...

13 dakika önce

BM, Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını bildirdi.

BM, Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre..., System.String[]

BM, Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BM'den İdlib'de başlayan ateşkes ile ilgili ilk açıklama: Kalıcı olmasını umut ediyoruz
Süleyman Soylu duyurdu! 40 özel harekat polisi Ordu'dan Yunanistan sınırına doğru yola çıktı Son Dakika: Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 142 bin 175'e yükseldi Yunan askerleri dövdüğü göçmenleri yarı çıplak gönderdi

Son Dakika Haberleri
13:43 Alp Navruz: Dizimizin reytingleri çok iyi
13:43 Demet Akalın'ın alışveriş stili dikkat çekti
13:43 Muhterem Nur'dan üzücü haber
13:05 Can Yaman'ın hiç mi suçu yok!
13:05 Adana'da dizi oyuncusu Deniz Bezek'in öldüğü hemzemin geçitteki kazayla ilgili davada karar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 14:29:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BM, Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]