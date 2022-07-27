BM: Yüzlerce protestocu Kongo Demokratik'teki misyonumuza saldırarak 3 görevlimizi öldürdü - Son Dakika
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BM: Yüzlerce protestocu Kongo Demokratik'teki misyonumuza saldırarak 3 görevlimizi öldürdü

27.07.2022 00:25
BM: Yüzlerce protestocu Kongo Demokratik'teki misyonumuza saldırarak 3 görevlimizi öldürdü

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) istikrar misyonu (MONUSCO) üyelerinin yüzlerce gösterici tarafından saldırıya uğradığını, 3 BM görevlisinin öldürüldüğünü, bir kişinin de yaralandığını duyurdu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) istikrar misyonu (MONUSCO) üyelerinin yüzlerce gösterici tarafından saldırıya uğradığını, 3 BM görevlisinin öldürüldüğünü, bir kişinin de yaralandığını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Saldırganlar MONUSCO'nun Butembo üssünde Kongo Demokratik Cumhuriyeti polisinden silahları kaçırdıkça ve üniformalı personelimize ateş açtıkça, barışı koruma misyonlarımıza yönelik şiddet artmaya devam ediyor." dedi.

Haq, "KDC'deki kişi ve grupların BM'ye yönelik özellikle sosyal medya üzerinden yaptığı saldırgan açıklamalar ve tehditler sonucunda yüzlerce saldırgan, Kuzey Kivu'nun diğer bölgelerinde olduğu gibi Goma'da da üslerimize tekrar saldırdı." diye konuştu.

"Maalesef bir barış gücü askeri ve iki BM polisi öldü, bir kişi de yaralandı. Meslektaşlarımızın öldürülmesini kınıyor, ailelerine ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." diyen Haq, ülkedeki durumun çok değişken olduğu ve bölgeye takviye güçlerin yönlendirildiği bilgisini paylaştı.

Goma kenti, MONUSCO güçlerine karşı üst üste ikinci gün gösterilere tanık oluyor. Göstericiler, BM misyon güçlerini ülkenin doğusunda artan şiddetin ortasında sivilleri korumamakla suçluyor.

KDC'deki BM varlığı yaklaşık 20 yıl öncesine dayanıyor ve Orta Afrika ülkesindeki BM gücü, özellikle ülkenin doğusunda faaliyet gösteren silahlı gruplarla yabancı isyancıları takip etmekle görevli yaklaşık 19 bin unsurdan oluşuyor.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM karşıtı protestolarda şiddetin dozu arttı: Ölü sayısı 15'e ulaştı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM karşıtı protestolarda şiddetin dozu arttı: Ölü sayısı 15'e ulaştı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM karşıtı gösteri: 5 ölü, 50 yaralı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM karşıtı gösteri: 5 ölü, 50 yaralı
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, New York, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Yüzlerce protestocu Kongo Demokratik'teki misyonumuza saldırarak 3 görevlimizi öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM: Yüzlerce protestocu Kongo Demokratik'teki misyonumuza saldırarak 3 görevlimizi öldürdü - Son Dakika
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