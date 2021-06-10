Üye Girişi
BMC CEO'luğuna atanan eski İTO Başkanı Murat Yalçıntaş'a İTO'da tören yapıldı - Son Dakika

BMC CEO'luğuna atanan eski İTO Başkanı Murat Yalçıntaş'a İTO'da tören yapıldı

10.06.2021 17:32
BMC CEO'luğuna atanan eski İTO Başkanı Murat Yalçıntaş'a İTO'da tören yapıldı, System.String[]

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 2005-2013 yılları arasında iki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapan Murat Yalçıntaş için profesörlük unvanı alması ve BMC'ye Üst Yönetici (CEO) olarak atanması sebebiyle bir tören düzenlendi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 2005-2013 yılları arasında iki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapan Murat Yalçıntaş için profesörlük unvanı alması ve BMC'ye Üst Yönetici (CEO) olarak atanması sebebiyle bir tören düzenlendi.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in davetiyle Meclis toplantısına katılan Yalçıntaş'a profesörlük belgesi takdim edildi. Ardından, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Murat Yalçıntaş'ın profesörlük cübbesini giydirdi.

Cübbe giydirme töreninin ardından Yalçıntaş için İTO adına hazırlatılan plaketi, İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran ve İTO Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Murat Yalçıntaş'ı, ticari ve savunma sanayi aracı üreticilerinden BMC'nin CEO'su olması sebebiyle kutladı.

Yalçıntaş'ın İTO başkanlığından ayrıldıktan sonra eğitim faaliyetlerine ve akademik çalışmalara yöneldiğini ve kalıcı hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Avdagiç, "Sayın Yalçıntaş, bu gayretlerinin semeresini aldı. Giriştiği her işte başarılı olmasıyla, en iyiyi yapmasıyla bize örnek olan Başkanımız, geçen hafta 'profesör' unvanını almaya hak kazandı. Güzel bir gelişme daha oldu. Geçen hafta, BMC'nin CEO'su olarak göreve başladı. Sayın Yalçıntaş'ın başarılı çalışmalarını 50 yılı aşkın süredir Türk otomotiv sanayisinde, yerli ve milli teknoloji ile ticari ve savunma sanayi araçları üreten BMC'nin CEO'luğunda da göstereceğinden şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

İTO camiası adına BMC CEO'su Yalçıntaş'ı tebrik eden Avdagiç, "Onunla çalışmaktan, aynı yolda yürümekten büyük mutluluk duyan bir 'yol arkadaşı' olarak, Başkanımızın bu mutlu anında yanında olmaktan mutluluk duyuyorum." açıklamasında bulundu.

"Bütün deneyim ve birikimimizi İTO'da yeniden inşa ettik"

BMC CEO'su Murat Yalçıntaş da İTO'nun kendisi için sadece bir Oda değil, aynı zamanda ilk "gerçek üniversitesi" olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz, bir şehrin ekonomisinden bir ülkenin ekonomisine, bir ülkenin ekonomisinden dünya ekonomisine kadar ekonomi ve ticaretle ilgili bütün deneyim ve birikimlerimizi burada yeniden öğrendik, yeniden inşa ettik, yeni vizyonlar edindik. Sadece ticareti ve ekonomiyi öğrenmedik İTO'da. Kadro olmayı, kalıcı dostluklar kurmayı, ülkemiz için, şehrimiz için üretmeyi de öğrendik. Kitabımız tüm İstanbul, hocalarımız tüm üyelerimizdi."

En duygusal ve mutlu anlarını İTO'da dostlarının arasında yaşadığını aktaran Yalçantış, "Bugün benim mutluluğumu artıran, benim için profesörlük unvanını bir akademik unvan olmanın ötesine taşıyan en önemli şey, bunu dostlarımla, sizlerle paylaşıyor olmamdır. Bu cübbe, benim için hem İstanbul Ticaret Odası'nı, hem İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni bütünleştiren bir anlam taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçıntaş, plaket törenini düzenleyen İTO Başkanı Avdagiç'e de teşekkür ederek, "Bana bugün dostluğun en güzel halini yaşattığı için Başkanıma ve şahsında İstanbul Ticaret Odası camiamıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Murat Yalçıntaş, İstanbul, CEO, İto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BMC CEO'luğuna atanan eski İTO Başkanı Murat Yalçıntaş'a İTO'da tören yapıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı 18:17 Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı Kaçırıldığı düşünülen Melisa'dan ailesini yıkan mesaj: Evlendim, aramayın 17:53 Kaçırıldığı düşünülen Melisa'dan ailesini yıkan mesaj: Evlendim, aramayın 5 fabrikada yemekten zehirlenme şüphesi! Yaklaşık 200 işçi hastaneye başvurdu 17:45 5 fabrikada yemekten zehirlenme şüphesi! Yaklaşık 200 işçi hastaneye başvurdu
Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu 17:37 Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu 17:16 Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu 16:51 MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu
Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı 15:33 Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı 15:03 Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı

Son Dakika Haberleri
18:17 Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tutuklama talebi
18:16 Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı
17:59 Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu!
17:42 Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım
17:37 Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu
17:29 Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor
17:09 AK Parti'den '15 vekil' açıklaması: Kulis bilginiz doğru değil
17:03 Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim
16:59 Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu
16:51 MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu
Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tutuklama talebi Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tutuklama talebi         
18:18
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu! Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu!         
17:59
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı         
17:46
Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım         
17:42
Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor         
17:29
Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim         
17:03
Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti         
16:16
Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var         
15:17
Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü         
14:37
Korona çıkınca sazı bırakıp, çiğ köfte yoğurmaya başlayan Serdar Örnek yeniden sahnelere döndü Korona çıkınca sazı bırakıp, çiğ köfte yoğurmaya başlayan Serdar Örnek yeniden sahnelere döndü         
14:29
Maçka Parkı'nda başlayan ve mahkemeye taşınan Maçka Parkı'nda başlayan ve mahkemeye taşınan "kıyafet" davasında iki sanığa da ceza verilmedi         
14:21
Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı?         
13:23
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 18:24:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BMC CEO'luğuna atanan eski İTO Başkanı Murat Yalçıntaş'a İTO'da tören yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement