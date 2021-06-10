BMC CEO'luğuna atanan eski İTO Başkanı Murat Yalçıntaş'a İTO'da tören yapıldı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 2005-2013 yılları arasında iki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapan Murat Yalçıntaş için profesörlük unvanı alması ve BMC'ye Üst Yönetici (CEO) olarak atanması sebebiyle bir tören düzenlendi.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in davetiyle Meclis toplantısına katılan Yalçıntaş'a profesörlük belgesi takdim edildi. Ardından, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Murat Yalçıntaş'ın profesörlük cübbesini giydirdi.

Cübbe giydirme töreninin ardından Yalçıntaş için İTO adına hazırlatılan plaketi, İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran ve İTO Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Murat Yalçıntaş'ı, ticari ve savunma sanayi aracı üreticilerinden BMC'nin CEO'su olması sebebiyle kutladı.

Yalçıntaş'ın İTO başkanlığından ayrıldıktan sonra eğitim faaliyetlerine ve akademik çalışmalara yöneldiğini ve kalıcı hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Avdagiç, "Sayın Yalçıntaş, bu gayretlerinin semeresini aldı. Giriştiği her işte başarılı olmasıyla, en iyiyi yapmasıyla bize örnek olan Başkanımız, geçen hafta 'profesör' unvanını almaya hak kazandı. Güzel bir gelişme daha oldu. Geçen hafta, BMC'nin CEO'su olarak göreve başladı. Sayın Yalçıntaş'ın başarılı çalışmalarını 50 yılı aşkın süredir Türk otomotiv sanayisinde, yerli ve milli teknoloji ile ticari ve savunma sanayi araçları üreten BMC'nin CEO'luğunda da göstereceğinden şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

İTO camiası adına BMC CEO'su Yalçıntaş'ı tebrik eden Avdagiç, "Onunla çalışmaktan, aynı yolda yürümekten büyük mutluluk duyan bir 'yol arkadaşı' olarak, Başkanımızın bu mutlu anında yanında olmaktan mutluluk duyuyorum." açıklamasında bulundu.

"Bütün deneyim ve birikimimizi İTO'da yeniden inşa ettik"

BMC CEO'su Murat Yalçıntaş da İTO'nun kendisi için sadece bir Oda değil, aynı zamanda ilk "gerçek üniversitesi" olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz, bir şehrin ekonomisinden bir ülkenin ekonomisine, bir ülkenin ekonomisinden dünya ekonomisine kadar ekonomi ve ticaretle ilgili bütün deneyim ve birikimlerimizi burada yeniden öğrendik, yeniden inşa ettik, yeni vizyonlar edindik. Sadece ticareti ve ekonomiyi öğrenmedik İTO'da. Kadro olmayı, kalıcı dostluklar kurmayı, ülkemiz için, şehrimiz için üretmeyi de öğrendik. Kitabımız tüm İstanbul, hocalarımız tüm üyelerimizdi."

En duygusal ve mutlu anlarını İTO'da dostlarının arasında yaşadığını aktaran Yalçantış, "Bugün benim mutluluğumu artıran, benim için profesörlük unvanını bir akademik unvan olmanın ötesine taşıyan en önemli şey, bunu dostlarımla, sizlerle paylaşıyor olmamdır. Bu cübbe, benim için hem İstanbul Ticaret Odası'nı, hem İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni bütünleştiren bir anlam taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçıntaş, plaket törenini düzenleyen İTO Başkanı Avdagiç'e de teşekkür ederek, "Bana bugün dostluğun en güzel halini yaşattığı için Başkanıma ve şahsında İstanbul Ticaret Odası camiamıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.