Son Dakika Haberleri: BMC'den yeni yerli araçlar geliyor
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BMC'den yeni yerli araçlar geliyor

21 dakika önce

Türkiye'nin önde gelen kara aracı üreticilerinden BMC, kısa süre önce ortaya çıkan pikap aracın farklı tiplerini üreterek geniş bir araç ailesi oluşturmayı hedefliyor.

BMC'den yeni yerli araçlar geliyor, System.String[]

Türkiye'nin önde gelen kara aracı üreticilerinden BMC, kısa süre önce ortaya çıkan pikap aracın farklı tiplerini üreterek geniş bir araç ailesi oluşturmayı hedefliyor.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:55 
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