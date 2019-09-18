BMC'den yeni yerli araçlar geliyor
21 dakika önce
Türkiye'nin önde gelen kara aracı üreticilerinden BMC, kısa süre önce ortaya çıkan pikap aracın farklı tiplerini üreterek geniş bir araç ailesi oluşturmayı hedefliyor.
Türkiye'nin önde gelen kara aracı üreticilerinden BMC, kısa süre önce ortaya çıkan pikap aracın farklı tiplerini üreterek geniş bir araç ailesi oluşturmayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:55
TRT, kuruma bin 422 personel alındığı iddiasını yalanladı Öğrenciler, TEKNOFEST kapsamında kurulan AFAD çadırında projelerini sergiliyor Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor