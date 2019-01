Bmc Gelecek 50 Yıl Buluşması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye'deki 1. Ana Bakım Fabrikası'nın satılmasının, mevcut personelin işinden, aşından, ekmeğinden edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen "BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması"nda yaptığı konuşmada, savunma sanayinde son 16 yılda elde edilen başarının yalnızca kamuya ait olmadığını, bu alanda sadece kamu kaynaklarıyla başarı sağlanamayacağını vurguladı.



F-35 uçaklarının belli parçalarının Türkiye tarafından üretildiğini hatırlatan Erdoğan, "Savunma sanayi alanında devletler, ihtiyaç belirleyici, sipariş verici, teşvik edici, özel sektör de icracı olarak yer alıyor. Böyle bir süreçteyiz. Özel firmalarla kamu kurumları, ihtiyaca göre farklı ortaklıklar, farklı iş birliği modelleri geliştirebiliyor. Başarı, kamunun imkanlarıyla özel sektörün tecrübe ve dinamizmini birleştirince ortaya çıkıyor. İşte bizim devlet olarak asli görevimiz nedir? Bir, ufuk açmaktır. İki, Ar-Ge konularında gerekli destekleri vermektir. Arazi teminidir; işte burada olduğu gibi." dedi.



Bir taraftan savunma sanayi firmalarını yeni yatırımlar, yeni projeler için teşvik ederken, diğer taraftan da kamu-özel iş birliğini güçlendirmeye çalıştıklarını aktaran Erdoğan, Sakarya'daki 1. Ana Bakım Fabrikası'na ilişkin açıklamalarda da bulundu.



Erdoğan, 19 Aralık'taki Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın ardından belli bazı kesimlerin, bu konuyu hemen istismara başladığını anlatarak, Türk savunma sanayinin temellerini atan Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil gibi vatan millet aşıklarının milli projelerini sabote edenlerin, şimdi aynı tavrı kendilerine karşı sergilediğini vurguladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ülkemizin savunma sanayini on yıllardır bir avuç yabancıya mahkum edenler şimdi çıkmışlar utanmadan bizim politikamızı eleştiriyorlar. Bu provokasyonun başını da, Türkiye'deki adı ana muhalefet ama ana muhalefetten başka ne derseniz var, CHP çekiyor. Terör örgütleriyle simbiyotik ilişki geliştiren, aynı kaynaklardan beslenen CHP'den, ülkemizin ve milletimizin menfaatine olan böyle bir meselede elbette yerli ve milli bir tavır beklemiyoruz. CHP'den böyle bir şey beklemek çok büyük yanlıştır. Zira 16 yıllık iktidarlarımız döneminde biz onlardan zaten böyle bir şey görmedik. Bundan sonra da göreceğimizi hiç ummuyoruz. Çünkü tarihleri boyunca böyle bir şey olmadı. 24 Haziran seçimlerindeki yegane başarısı, bölücü örgütün siyasi uzantılarını Meclis'e taşımak olan bir parti zaten başka türlü hareket edemez. Ülkemizin ürettiği İHA ve SİHA'lardan rahatsızlık duyan milletvekillerinin bulunduğu bir parti elbette farklı davranamaz. Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı Harekatı'na, devletimizin yurt içi ve yurt dışında katil sürülerine indirdiği darbelerden en az terör örgütleri kadar rahatsız olan bir partiden elbette başka türlü bir davranış beklenemez."



"Arifiye'deki mevcut personelin işinden asla söz konusu değil"



Erdoğan, Tank Palet Fabrikası çalışanları başta olmak üzere hiç kimsenin CHP'nin yalanlarına itibar etmeyeceğine inandığını belirterek, şöyle devam etti:



"Ancak yine de burada birkaç hususun altını çizmekte fayda görüyorum. Öncelikle fabrikamızın satılması yalanını uydurarak; böyle bir durum olmadığı halde, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil, buna inananlara üzülüyorum. Kusura bakmasınlar, Tayyip Erdoğan, böyle bir yola bugüne kadar tevessül etmemiştir, bundan sonra da etmez. Şimdi şunu özellikle vurgulamak istiyorum; bu CHP zihniyeti, neyin satılacağını, neyin işletmeye açılacağını, inanın bu işlerden anlamaz. Biz; SEKA Kağıt Fabrikası'nı özelleştirdik. Orayı özelleştirdiğimiz zaman o zamanki genel başkanları, hep beraber geldiler oralarda eylemler yaptılar. Dedim ki, 'Bak yanlış yapıyorsunuz. Biz burayı özelleştiriyoruz. Burası yakın bir zamanda hem müze olacak, buradaki çalışanları da biz kamuda istihdam edeceğiz. Geri kalan bütün alanlar, halka açılacak.' Biz, çalışanları Kocaeli Belediyesinde istihdam ettik ve şu anda o dev makinelerin olduğu bölümler müze haline dönüştürüldü, dönüştürülüyor. Bütün o açık alanlar, bahçeler şu anda Kocaeli halkının adeta piknik alanları, mesire alanları haline geldi. Hani Millet Bahçeleri diyorum ya işte orası bir nevi Millet Bahçesi haline geldi. Şu anda Arifiye'deki mevcut personelin tasfiyesi, işinden, aşından, ekmeğinden edilmesi asla söz konusu değildir. İşte kısa bir süre önce Milli Savunma Bakanım yanında arkadaşlarıyla beraber oraya gittiler, birlikte personelle bir cuma günü orada yemeklerini yediler ve onlara çeşitli açıklamalarda bulundular. Burada çalışan kardeşlerimizin özlük haklarında herhangi bir eksilme olmayacaktır. Aldığımız kararın gayesi, fabrikamızın verimliliğini, üretkenliğini, teknolojik kapasitesini ve gücünü artırmaktır."



"Yapılan iş özelleştirme değildir"



Arifiye'deki fabrikanın işletmesini 25 yıllığına alan BMC'nin güçlü bir firma olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Yani şu anda bu yatırımı yapan BMC, niye burada bu yatırımı yapıyor? Neden yapıyor? İşte bu BMC, Arifiye'nin işletmesini 25 yıllığını alan dev güçlü bir firmadır. Zira, orada yapılacak olan işler, fabrika arazisindeki her türlü taşınmazın, üretim, bakım ve onarımda kullanılan her türlü teçhizatın mülkiyeti devlete aittir ve öyle kalacaktır. Şimdi orada yeni yeni teknolojik belli ürünler, yatırımlar yapılacaktır ki bu 40-50 milyon doları bulacak. Onlar da orada yapılacak. Şimdi bu tür yatırımları yapacak ve işletmeyi orada çok daha 'feasible', 'rantabl' hale getirecek olan bir firmaya karşı daha adım atılmadan işletme süreci daha tam başlamadan bu tür gösterilere girmek çok yanlış, çok çirkin. Şunu da söyleyeyim bu tür şeylere de kusura bakmasınlar prim vermeyiz. Kaldı ki burada yapılan iş, özelleştirme de değildir. Özelleştirme farklı bir şey. İşletme hakkının belli şartlar, belli süreler, belli kısıtlamalar dahilinde BMC'ye devredilmesidir. Olay budur. İşletmeyi devralacak firma, mevcudu korumakla kalmayacak az önce ifade ettim, yeni yatırımlarla fabrikayı daha da güçlendirecektir. İnşallah bu sürecin sonunda sadece işçilerimiz değil Silahlı Kuvvetlerimiz ve milletimiz de kazançlı çıkacaktır. Kaybedense sadece ve sadece yalan, kışkırtma ve iftira üzerinden siyaset yapmaya çalışan kifayetsizler olacaktır."



Türkiye'nin son 16 yılda savunma sanayi başta olmak üzere hemen her alanda tarihi nitelikte başarılara imza attığını, 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda kutlu yolculuğunu sürdürdüğünü aktaran Erdoğan, Türkiye'nin en prestijli markalarından olan BMC gibi şirketlerin de desteğiyle bu hedeflere kısa sürede ulaşılacağına inandığını söyledi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu markalar bizim için önem arz ediyor. İşte görüldüğü gibi gerek bu kamyonlarla gerek otobüsleriyle gerek TOMA'larıyla gerek zırhlı taşıyıcılarıyla tanklarıyla toplarıyla buralarda gerçekleşen yatırımlar ki bugün Amazon'u da gördük bunlarla çok daha farklı, çok daha güçlü bir şekilde inşallah ordumuza, ülkemize yardımcı olacaklar. Ürettiği araçlarla Türkiye'nin son yarım asrına damga vuran BMC inşallah önümüzdeki yıllarda da başarılarıyla kendinden söz etmeyi sürdürecektir. Bu tören BMC misyonun ulaştığı ufukların, yakaladığı dinamizmin ve belirlediği vizyonun en güzel göstergesidir. Sözlerime son verirken bir kez daha temelini attığımız BMC üretim ve teknoloji üssünün Sakarya'mız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Buradan Arifiye'deki yanlışlar içine girenlere de sesleniyorum: Bakın şimdi burada dev bir yatırım daha yapılıyor. Az önce ifade ettim. Burası bütünüyle bittiğinde 10 bine varan bir istihdamı sağlayacak. Böyle bir adımı atan markanın kalkıp da orada işçilerin önünü kesmesi mümkün olur mu? Lütfen bu tür yanlışlara kimse girmesin. Bunu Sakaryalı da zaten affetmez. Geçmişten bugüne Türk savunma sanayinin gelişmesine öncülük etmiş herkese, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Vatanımızın bağımsızlığı uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını veren şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, gazilerimizden hayatta olanlara Rabb'imden sağlık ve afiyet rica ediyorum."



Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, milletvekilleri, belediye başkanları ve BMC yetkilileri katıldı.



BMC Karasu Fabrikası'nın temel atma töreninde ayrıca BMC İzmir Pınarbaşı Fabrika açılışına ve İTÜ Test Laboratuvarı BMC POWER yerli ve milli motor çalıştırma törenine canlı bağlantı yapıldı.



Temel atma töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahnede butona basan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'na "Motosiklet kullanmaya benzemez Kenan." demesi salonda bulunanları güldürdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesi sahne önüne BMC'nin yeni ürettiği iki "TUĞRA" model kamyon getirildi.



Program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk'e fabrikanın ruhsatını verdi. Öztürk ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BMC kamyon maketi hediye etti.



