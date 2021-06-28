BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı

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Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan bilgilere göre; BMC'nin Galip Öztürk ve Ethem Sancak'a ait yüzde 50,1'lik hissesi resmen Tosyalı Holding'e satıldı. Hisselerin satış bedelinin ise 480 milyon dolar olduğu iddia edildi.

Anka'dan Bora Erdin'in aktardığına göre; açılımı "British Motor Company" BMC, 1964 yılında kuruldu. Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden biri olan BMC, Çukurova Holding'in Interbank'tan kaynaklanan borçları nedeniyle Mayıs 2013'te Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçti.

Ethem Sancak ise 2014'te TMSF'den BMC'nin tamamını 751 milyon TL'ye satın aldı. Sancak ailesi satın alma işleminin hemen ardından şirketin yüzde 49,9'unu 300 milyon dolar bedelle Katar ordusuna devrederek BMC'ye ortak etti. Ethem Sancak daha sonra, elinde kalan hisselerin yüzde 25,1'ini 2019'da Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'e sattı. Böylece BMC hisselerin yüzde 25'lik kısmı Sancak ailesinde kalmıştı.

SANCAK VE ÖZTÜRK AİLELERİNİN HİSSESİ KALMADI

BMC'ye talip olan Fuat Tosyalı, bir süredir Sancak ve Öztürk aileleriyle görüşmelerini sürdürüyordu. Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, Sancak ve Öztürk ailelerinin toplam 50,1'lik hissesi Tosyalı Holding'e geçti. Satış bedeli ise iddiaya göre 480 milyon dolar oldu. Sancak ve Öztürk ailelerinin hiçbir hissesi kalmazken BMC'nin büyük hissedarı Toysa Holding oldu.

Ethem Sancak'ın yerine BMC Yönetim Kurulu Başkanlığı'na da 22 Temmuz 2023'e kadar, aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu üyeliği yapan Fuat Tosyalı seçildi. Tosyalı Holding İç Denetim Müdürü Mustafa Ekrem Altınözlü ise Metro Turizm'in imtiyaz sahibi Rizeli iş adamı Galip Öztürk'ün kardeşi Talip Öztürk'ün yerine, Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

KATARLILARIN ORTAKLIĞI SÜRÜYOR

BMC'nin yüzde 49,9'unu 2014 yılında 300 milyon dolara alan Katar ortakların yönetimdeki yeri değişmedi. 10 kişiden oluşan yönetim kurulunda 5 Katarlı yönetici yer almaya devam etti. Nisan 2018'de Altay Tankı ihalesini alan BMC'ye Sakarya'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Tank-Palet Fabrikası 50 milyon dolar yatırım şartıyla 25 yıllığına tahsis edilmişti.