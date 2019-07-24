BMC savunma sanayisinde en büyük 100 şirket arasında
35 dakika önce
Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC, bu yıl ilk kez savunma sanayisinde dünyanın en büyük 100 şirketi arasına adını yazdırdı.
Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC, bu yıl ilk kez savunma sanayisinde dünyanın en büyük 100 şirketi arasına adını yazdırdı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:17
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