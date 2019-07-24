Son Dakika Haberleri: BMC savunma sanayisinde en büyük 100 şirket arasında
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BMC savunma sanayisinde en büyük 100 şirket arasında

35 dakika önce

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC, bu yıl ilk kez savunma sanayisinde dünyanın en büyük 100 şirketi arasına adını yazdırdı.

BMC savunma sanayisinde en büyük 100 şirket arasında , System.String[]
Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC, bu yıl ilk kez savunma sanayisinde dünyanın en büyük 100 şirketi arasına adını yazdırdı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:17 
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