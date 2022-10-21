BMC müjdeyi verdi: Altay tankı TSK envanterine giriyor! - Son Dakika
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BMC müjdeyi verdi: Altay tankı TSK envanterine giriyor!

21.10.2022 00:41
BMC müjdeyi verdi: Altay tankı TSK envanterine giriyor!

BMC tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Altay tankı beklenenden çok daha erken TSK envanterine girecek ve seri üretimi başlayacak.

Türkiye'nin tank ihtiyacını karşılamak için Milli Tank Üretim Projesi (MİTÜP) ismiyle 15 yıl önce temelleri atılan Altay tankı projesi yıllar içerisinde adeta yılan hikayesine döndü. Tabii bu durumun birden fazla sorumlusu ve nedeni var. Fakat bugün BMC yetkilileri tarafından yapılan açıklama ile tünelin sonundaki ışık artık gözüktü. Peki Altay tankı ne zaman seri üretime geçecek ve TSK envanterine girecek?

Altay tankı ne zaman TSK envanterine girecek?

Altay tankı muhtemelen Türkiye tarihinde en uzun süre beklenilen ve birkaç sefer seri üretimin kıyısından dönmüş, henüz envanterde olmasa ve aktif görevde kullanılmamış olsa dahi kamuoyunda bilinirliği en yüksek kara aracıdır.

BMC müjdeyi verdi: Altay tankı TSK envanterine giriyor!

BMC müjdeyi verdi: Altay tankı TSK envanterine giriyor!

BMC müjdeyi verdi: Altay tankı TSK envanterine giriyor!

BMC müjdeyi verdi: Altay tankı TSK envanterine giriyor!

BMC müjdeyi verdi: Altay tankı TSK envanterine giriyor!

3+ nesil olarak geliştirilen ana muharebe tankı Altay üzerindeki beklentiler oldukça yüksek. Zira yıllar içerisinde paylaşılan videolardan gördüğümüz kadarıyla bir çok yeni teknolojiyi beraberinde getiren bu araçlar ordumuza teslim edildiğinde, envanterdeki diğer tanklar yanında antika gibi kalacak.

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Üstelik T1 ve T2 konfigürasyonları ile 1000 adet olarak planlanan üretimin yanı sıra, Altay tankı için bir de T3 olarak adlandırılan insansız ve kuleli versiyon geliştirmesi yapılacak. Tabii bu insansız konfigürasyonun motoru hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Fakat tam da bu nedenden ötürü yıllar içerisinde TSK yeni talepler ileterek projenin uzamasına neden oldu. Örneğin 2013 yılında ilk prototipler teslim aşamasına gelmiş olmasına rağmen ek kabiliyetler talep edildiği için araç tekrar tekrar yapım aşamasına döndürüldü. Hatta son aşamada yeni bir güç grubu gerektiği için baştan tasarlandı ve 2. bir Altay tankı ortaya çıktı.

Fakat bu sefer de Almanya gibi savunma sanayii alanında stratejik işbirlikleri ve ortaklıklar kurulan müttefiki motor ambargosu koyunca proje bir kez daha sekmeye uğradı. Ancak geçtiğimiz mart ayında Güney Kore'den yeni güç üniteleri geldi ve hemen testleri başladı.

Bunun sonucunda ise şu anada kadar her şey yolunda gitmiş gözüküyor ki BMC'den müjdeli haber geldi. Yapılan açıklamaya göre normalde 2025'e kadar testlerinin sürmesi beklenen Altay tankı 2023'te TSK envanterine girecek. Fakat yalnızca 2 adet olacak. Geri kalan test süreci TSK envanterindeyken hızlıca tamamlanacak.

Bu sayede test süreci hızlandırılmış olacak. Ayrıca BMC'nin söylediğine göre bu testler tamamlandığı anda Altay tankı için seri üretim başlatılacak ve geri kalan 98 adet tank da hızlıca teslim edilecek. Böylece toplamda 1000 adet üretilmesi planlanan tankların ilk partisi göreve hazır olacak.

Altay tankı özellikleri:

Namlu Çapı120 mm (4,7 inç)Mürettebat4 (komutan, nişancı, sürücü, doldurucu)ZırhıRoketsan: Bor karbür esaslı yeni tip zırh.Ana silahıMKEK 120 mm L/55 yivsiz topDiğer silahları1 × Aselsan SARP

12.7 mm ağır makineli tüfek/ 40 mm bombaatarMotor1) Güney Kore yapımı

2) BMC Batu V12 turbo dizel motor, 27.300 cc,

1.500 PS (1.100 kW)

3) TümosanSüspansiyon donanımıHidropnömatik süspansiyonBoş ağırlıkT1 61.700 kg (136.000 lb) 61.7 ton

T2 65.000 kg (143.000 lb) 65 ton

(Konfigürasyonlara göre değişiklik gösterecek.)Harekat menzili450 km (280 mi)Azami hızı65 km/saat (40 mph) (asfalt),

45 km/saat (28 mph) (arazi)

Siz Altay tankı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji BMC müjdeyi verdi: Altay tankı TSK envanterine giriyor! - Son Dakika

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