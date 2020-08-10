BMD Anketi: Ciro artışında cadde mağazaları önde gidiyor

Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) Temmuz ayı anketine göre cadde mağazalarının cirolarında Haziran'a göre hızlı bir artış olurken, alışveriş merkezi (AVM) mağazalarının cirolarında da toparlanma gözleniyor.

Anket sonuçlarına göre, Haziran'da BMD üyelerinin yüzde 29'u cadde mağazalarında yüzde 81 ve üzeri ciro elde edebilirken bu oran Temmuz'da yüzde 55'e çıktı.

AVM mağazalarında yüzde 81'in üzerinde ciro elde eden BMD üyelerinin oranı ise yüzde 7'den yüzde 38'e ulaştı.Anket sonuçları, salgın sürecinde çok büyük bir sıçrama yapan e-ticaretin, artış hızında Temmuz'da kısmi bir düşüş olduğunu gösterdi. Haziran'da e-ticaret cirosunu yüzde 100'ün üzerinde arttırdığını belirten BMD üyelerinin oranı yüzde 69'dan yüzde 53'e geriledi.BMD Başkanı Sinan Öncel, Temmuz'daki toparlanmaya karşın, ciroların istenen düzeye ulaşamamasında "yabancı turist sayısındaki dramatik düşüşün de etkisi olduğunu" söyledi ve ekledi: "Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 2019'da 1 trilyon liralık kartlı harcamanın 82 milyar TL'sinin yabancı kartlarla yapıldığını görüyoruz. " Akdeniz ve Ege 'deki turizm merkezleri ile İstanbul 'da turist ağırlıklı çalışan AVM ve mağazalar var. "Bu merkezlerdeki mağazalarda cironun yarıdan fazlası yabancıya satışlardan geliyor. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle turist gelemediği için perakende cirolarına yabancı katkısı ağır darbe aldı. "Özellikle turiste satış yapan mağazalarda çok büyük sıkıntı var."2019'un ikinci çeyreğinde 20.6 milyar lira olan yabancı kartlarla harcama miktarı bu yılın aynı döneminde 3.6 milyar liraya geriledi."

Sinan Öncel, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de perakendedeki dalgalanmanın bir süre daha devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Öncel, perakende sektörü zorlu bir süreçten geçerken kiralamalarda yıl sonuna kadar KDV ve stopaj indiriminin sektör için büyük avantaj olduğunu, giderlerini iyi yöneten firmaların bu dönemi daha rahat atlatacağını sözlerine ekledi. (Grafik)