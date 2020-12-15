BMD Başkanı Öncel: "Küçük esnafa kira desteği ile KDV ve stopaj indiriminin 6 ay uzatılması önemli" - Son Dakika

BMD Başkanı Öncel: "Küçük esnafa kira desteği ile KDV ve stopaj indiriminin 6 ay uzatılması önemli"

15.12.2020 13:17
BMD Başkanı Öncel:

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Cumhurbaşkanımızın dün açıkladığı pakette yer alan küçük esnafa kira desteği ile KDV ve stopaj indiriminin 6 ay uzatılması önemli." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Cumhurbaşkanımızın dün açıkladığı pakette yer alan küçük esnafa kira desteği ile KDV ve stopaj indiriminin 6 ay uzatılması önemli." ifadelerini kullandı.

Öncel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından salgınla mücadele kapsamında ekonomiyi rahatlatmak için duyurduğu müjdelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk perakende sektörünün ilk dalgayı birçok ülkeye göre daha az hasarla atlattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak mart–mayıs dönemindeki tam kapanmada 'yedek akçe'yi tüketen sektör henüz toparlanamadan ikinci dalga kısıtlamaları ile çok daha zor bir döneme girdi. ABD ve Avrupa'da olduğu gibi iflaslarla karşı karşıya kalmamak için hazırladığımız önlem paketini ikinci dalga ile birlikte kamuoyuna açıkladık, taleplerimizi ilgili bakanlıklara yazılı olarak da bildirdik. Kiralarla ilgili taleplerimiz net. Biz AVM'lerde ciro kirasına dönülmesini, cadde mağazalarında salgın bitene kadar yüzde 50 kira indirimine imkan sağlayacak bir düzenleme yapılmasını, zarar eden mağazaları tazminatsız boşaltmamıza imkan verilmesini, kiralamalarda KDV ve stopajın nisan sonuna kadar sıfırlanmasını istiyoruz.

Cumhurbaşkanımızın dün açıkladığı pakette yer alan küçük esnafa kira desteği ile KDV ve stopaj indiriminin 6 ay uzatılması önemli, ancak organize perakende sektörünün beklentileri çok daha farklı. Özellikle 'mücbir sebep' kurallarının tamamının gerçekleştiği bir ortamda tazminatsız bir şekilde sözleşmeleri feshetme hakkının markalarımız için can simidi niteliğinde olduğunun altını çizmek istiyorum. Çok geç olmadan gerekli düzenlemelerin yapılacağını ve markalarımıza yeniden nefes alma imkanı verileceğini umut ediyorum."

Birleşmiş Markalar Derneği, Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BMD Başkanı Öncel: 'Küçük esnafa kira desteği ile KDV ve stopaj indiriminin 6 ay uzatılması önemli' - Son Dakika Ekonomi


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