Son Dakika Haberleri: Bmd Başkanı Öncel: "Perakende Fiyatları Ocak ve Şubat Aylarında Daha da Düşecek"

Bmd Başkanı Öncel: "Perakende Fiyatları Ocak ve Şubat Aylarında Daha da Düşecek"

2 saat önce

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na markaların desteğinin 2019'da da devam edeceğini bildirdi.

Bmd Başkanı Öncel:
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na markaların desteğinin 2019'da da devam edeceğini bildirdi.

BMD Başkanı Sinan Öncel, 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na markaların desteğinin 2019'da da devam edeceğini bildirdi. Öncel, sezon indirimlerinin de etkisi ile Ocak ve Şubat aylarında tekstil, hazır giyim ve ayakkabıda fiyatların çok daha uygun düzeye ineceğini söyledi.

Aralık ayında fiyatı en çok gerileyen ürün grubunun hazır giyim ve ayakkabı olduğunu hatırlatan Sinan Öncel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hazır giyim ve ayakkabı fiyatlarında geçen ay yüzde 4,08'lik bir düşüş gerçekleşti. Fiyatlardaki bu gerilemede sezon indirimlerinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Ekim ayında başlatılan 'Enflasyon ile Topyekün Mücadele Programı'na markalarımızın desteğinin büyük payı olduğuna inanıyorum. Biz bu yıl da enflasyonla mücadelede üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. BMD çatısı altındaki 407 markanın hemen hepsinin mücadeleye katkıyı sürdüreceklerinden şüphe duymuyorum. Öte yandan, Ocak ve Şubat aylarında sezon indirimleri devam edecek. Özellikle, tekstil, hazır giyim ve ayakkabıda iki ay boyunca fiyatlar çok daha uygun düzeylere inecek. Fiyatlardaki gerilemenin enflasyon ile mücadeleye katkısını önümüzdeki iki ayda çok daha iyi göreceğimize inanıyorum".

Beyaz eşya ile mobilyada ÖTV ve KDV indirimlerinin de 3 ay daha uzatıldığını hatırlatan Sinan Öncel, bütün bu gelişmeler sayesinde perakende sektörünün 2019'a moralli başladığını sözlerine ekledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:44 Kaynak: İHA

Aralık, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnternetini Paylaşanlar Dikkat! Hapse Girebilirsiniz Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor

Fatma Şahin, Pazarda Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı Sosyal Medyadaki Poşet Tepkilerine Bakan Kurum'dan Yorum: Tebessümle İzliyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:55:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bmd Başkanı Öncel: "Perakende Fiyatları Ocak ve Şubat Aylarında Daha da Düşecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]