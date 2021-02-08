BMD'den ciro kaybeden markalar için "verimli mağazacılık" önerisi - Son Dakika

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Normalleşmenin ne zaman sağlanacağını öngöremediğimiz bu salgın koşullarında da verimsiz mağazalardan verimli mağazalara geçişimize imkan verecek bir mevzuat değişikliğinin, markalarımız için önemli olduğunu düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

BMD açıklamasına göre, perakende sektörünün cirolarında ikinci dalga salgın önlemleri nedeniyle aralık ayında başlayan azalış ocakta da devam etti. Türkiye'nin önde gelen markaları ocak ayını ortalamada yüzde 50-60 ciro kaybıyla kapattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Öncel, hafta içi çalışma saatlerinin daraltılması ve hafta sonları sokak kısıtlaması nedeniyle markaların AVM mağazalarında alışveriş saatlerinin yüzde 60'ını kaybettiğini dile getirdi.

AVM'lerin ziyaretçi trafiğinde yüzde 70'lere varan düşüş olduğunu bildiren Öncel, şunları kaydetti:

"Üyelerimiz arasında yaptığımız yılın ilk anketine göre AVM mağazalarında ocak ayı cirolarında ortalama yüzde 50-60 kayıp var. Diğer taraftan yeni yılla birlikte ham madde girdi maliyetleri ve diğer kalemler nedeniyle giderlerimizde önemli artışlar oldu. AVM'lerde cirosu zorunlu giderleri bile karşılayamayan mağaza sayısı her geçen ay daha da artıyor. Markalarımız bazı mağazalarda aylık cironun yüzde 10'unu genel gider olarak ödemek zorunda kalıyor. Bu durumda daha önce de ısrarla söylediğimiz gibi zarar eden mağazalarda markalarımıza bir defaya özel tazminatsız erken çıkış imkanı verilmesinin tek ve en adil çözüm olduğunu düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kiralamaların döviz yerine TL ile yapılmasını zorunlu hale getiren Ekim 2018'deki kararı, kiralama koşulları açısından tarihi bir dönüm noktası olmuştu. Normalleşmenin ne zaman sağlanacağını öngöremediğimiz bu salgın koşullarında da verimsiz mağazalardan verimli mağazalara geçişimize imkan verecek bir mevzuat değişikliğinin, markalarımız için önemli olduğunu düşünüyoruz."

"'Adil ticaret' ilkesi ile hareket eden AVM yatırımcıları için fırsatlar devam ediyor"

Sinan Öncel, bütün olumsuz koşullara rağmen markaların mevcut ekosistemi yaşatmak ve istihdamı korumak için fedakarlık yapmaya devam ettiğini dile getirdi.

Markalar için çözümün "verimli mağazacılık" olduğunu kaydeden Öncel, "2020'de üyelerimizin yüzde 76'sı AVM'lerde mağaza kapatırken yüzde 67'si yeni mağaza açtı. Bu yıl da üyelerimizin yüzde 73'ü AVM'lerde mağaza kapatmayı planlarken yüzde 69'u yeni mağaza açacağını beyan ediyor. BMD anketinde de görüldüğü gibi AVM'lerde neredeyse kapanan kadar yeni mağaza açılıyor. Yani uygun lokasyonda uygun kiralama koşulları sunan, 'adil ticaret' ilkesi ile hareket eden, genel giderlerini şeffaf bir şekilde paylaşan, 'kiracısı ile dost' AVM yatırımcıları için fırsatlar devam ediyor. Bir başka ifade ile 'tazminatsız erken fesih' uygulamasını başlatmak için endişeye gerek olmadığı görülüyor." ifadelerini kullandı.