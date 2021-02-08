BMD'den ciro kaybeden markalar için "verimli mağazacılık" önerisi - Son Dakika

BMD'den ciro kaybeden markalar için "verimli mağazacılık" önerisi

08.02.2021 14:33
BMD'den ciro kaybeden markalar için

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Normalleşmenin ne zaman sağlanacağını öngöremediğimiz bu salgın koşullarında da verimsiz mağazalardan verimli mağazalara geçişimize imkan verecek bir mevzuat değişikliğinin, markalarımız için önemli olduğunu düşünüyoruz.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Normalleşmenin ne zaman sağlanacağını öngöremediğimiz bu salgın koşullarında da verimsiz mağazalardan verimli mağazalara geçişimize imkan verecek bir mevzuat değişikliğinin, markalarımız için önemli olduğunu düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

BMD açıklamasına göre, perakende sektörünün cirolarında ikinci dalga salgın önlemleri nedeniyle aralık ayında başlayan azalış ocakta da devam etti. Türkiye'nin önde gelen markaları ocak ayını ortalamada yüzde 50-60 ciro kaybıyla kapattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Öncel, hafta içi çalışma saatlerinin daraltılması ve hafta sonları sokak kısıtlaması nedeniyle markaların AVM mağazalarında alışveriş saatlerinin yüzde 60'ını kaybettiğini dile getirdi.

AVM'lerin ziyaretçi trafiğinde yüzde 70'lere varan düşüş olduğunu bildiren Öncel, şunları kaydetti:

"Üyelerimiz arasında yaptığımız yılın ilk anketine göre AVM mağazalarında ocak ayı cirolarında ortalama yüzde 50-60 kayıp var. Diğer taraftan yeni yılla birlikte ham madde girdi maliyetleri ve diğer kalemler nedeniyle giderlerimizde önemli artışlar oldu. AVM'lerde cirosu zorunlu giderleri bile karşılayamayan mağaza sayısı her geçen ay daha da artıyor. Markalarımız bazı mağazalarda aylık cironun yüzde 10'unu genel gider olarak ödemek zorunda kalıyor. Bu durumda daha önce de ısrarla söylediğimiz gibi zarar eden mağazalarda markalarımıza bir defaya özel tazminatsız erken çıkış imkanı verilmesinin tek ve en adil çözüm olduğunu düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kiralamaların döviz yerine TL ile yapılmasını zorunlu hale getiren Ekim 2018'deki kararı, kiralama koşulları açısından tarihi bir dönüm noktası olmuştu. Normalleşmenin ne zaman sağlanacağını öngöremediğimiz bu salgın koşullarında da verimsiz mağazalardan verimli mağazalara geçişimize imkan verecek bir mevzuat değişikliğinin, markalarımız için önemli olduğunu düşünüyoruz."

"'Adil ticaret' ilkesi ile hareket eden AVM yatırımcıları için fırsatlar devam ediyor"

Sinan Öncel, bütün olumsuz koşullara rağmen markaların mevcut ekosistemi yaşatmak ve istihdamı korumak için fedakarlık yapmaya devam ettiğini dile getirdi.

Markalar için çözümün "verimli mağazacılık" olduğunu kaydeden Öncel, "2020'de üyelerimizin yüzde 76'sı AVM'lerde mağaza kapatırken yüzde 67'si yeni mağaza açtı. Bu yıl da üyelerimizin yüzde 73'ü AVM'lerde mağaza kapatmayı planlarken yüzde 69'u yeni mağaza açacağını beyan ediyor. BMD anketinde de görüldüğü gibi AVM'lerde neredeyse kapanan kadar yeni mağaza açılıyor. Yani uygun lokasyonda uygun kiralama koşulları sunan, 'adil ticaret' ilkesi ile hareket eden, genel giderlerini şeffaf bir şekilde paylaşan, 'kiracısı ile dost' AVM yatırımcıları için fırsatlar devam ediyor. Bir başka ifade ile 'tazminatsız erken fesih' uygulamasını başlatmak için endişeye gerek olmadığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Markalar Derneği, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BMD'den ciro kaybeden markalar için 'verimli mağazacılık' önerisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce canlı yayında duyurdu: CHP artık bir tabeladan ibaret, yolumu ayırıyorum İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor Kadın doktora orakla saldıran şahıs kıskıvrak yakalandı Sami Dede, 50 yıllık aracını satmaya kıyamayınca dama çıkardı Ünlü gazeteci yazdı, bu diyalog İmamoğlu'nu zora sokacak: Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı: Yeniden yargılanacak 3 haftada tamamlanan el emeği tespihler 60 bin liraya alıcı buluyor Komşuda kriz! Silahlanma payını 5 kat artıran Yunanistan, sınırdaki askerine 6 aydır ödeme yapmıyor
Galatasaray'da Gedson Fernandes takımla çalıştı, Saracchi'de kısmi yırtık tespit edildi Galatasaray'da Gedson Fernandes takımla çalıştı, Saracchi'de kısmi yırtık tespit edildi         
14:03
Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirilmedi Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirilmedi         
13:13
Kahramanmaraş'ta 250 nüfuslu mahalle mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya alındı Kahramanmaraş'ta 250 nüfuslu mahalle mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya alındı         
13:00
Otelinde temizlik işçisi olarak çalışan kadını müşterileriyle fuhşa zorlayan işletmeci tutuklandı Otelinde temizlik işçisi olarak çalışan kadını müşterileriyle fuhşa zorlayan işletmeci tutuklandı         
12:46
Ankaraspor, bu sezon dördüncü kez teknik direktör değiştirdi Ankaraspor, bu sezon dördüncü kez teknik direktör değiştirdi         
12:33
Karşı komşusu, 9 yıldır dehşeti yaşatıyor: Bıçakla saldırdı, kardeşini öldürmekle tehdit etti Karşı komşusu, 9 yıldır dehşeti yaşatıyor: Bıçakla saldırdı, kardeşini öldürmekle tehdit etti         
11:46
İstanbul Havalimanı'nda çocuğu kaybolan anne baygınlık geçirdi İstanbul Havalimanı'nda çocuğu kaybolan anne baygınlık geçirdi         
11:07
Uyanık sürücü, polis ehliyet isteyince kendisini yere attı Uyanık sürücü, polis ehliyet isteyince kendisini yere attı         
10:55
Dün geceden bu yana 28 kez sallanan ilçede vatandaşlar diken üstünde: Ev yıkılacak zannettik Dün geceden bu yana 28 kez sallanan ilçede vatandaşlar diken üstünde: Ev yıkılacak zannettik         
10:51
Vefat eden annesinin doğum gününü kutlayan Pınar Altuğ: Keşke yanımda olsaydın Vefat eden annesinin doğum gününü kutlayan Pınar Altuğ: Keşke yanımda olsaydın         
10:43
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı: Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı: Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün değil         
10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şair Ahmet Tevfik Ozan'a cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şair Ahmet Tevfik Ozan'a cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı         
10:01
Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'ya destek: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'ya destek: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz         
09:56
Bir zamanlar pazarda cep yakan kuru soğan, şimdi koyunlara yem olarak veriliyor Bir zamanlar pazarda cep yakan kuru soğan, şimdi koyunlara yem olarak veriliyor         
09:26
Baraj gölünün suları çekilince ortaya çıkan ilginç görüntüleri fotoğraflamak için akın ettiler Baraj gölünün suları çekilince ortaya çıkan ilginç görüntüleri fotoğraflamak için akın ettiler         
07:59
Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu         
20:06
Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2021 14:42:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BMD'den ciro kaybeden markalar için "verimli mağazacılık" önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei