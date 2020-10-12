BMD eylül ayı anketinin sonuçları açıklandı - Son Dakika

BMD eylül ayı anketinin sonuçları açıklandı

12.10.2020 14:57
BMD eylül ayı anketinin sonuçları açıklandı, System.String[]

Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) eylül ayı anketine göre, e-ticaret cirolarında artış devam ederken, cadde mağazalarında canlanma gözleniyor, AVM mağazaları ise yatay seyrini sürdürüyor.

Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) eylül ayı anketine göre, e-ticaret cirolarında artış devam ederken, cadde mağazalarında canlanma gözleniyor, AVM mağazaları ise yatay seyrini sürdürüyor.

BMD, üyeleri arasında yaptığı anket çalışmaları ile perakende sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor.

Dernek çatısı altındaki 423 markadan 335'ini bünyesinde barındıran 62'si hazır giyim, 23'ü ayakkabı olmak üzere toplam 132 üye firmanın katılımı ile gerçekleştirilen ankete göre, e-ticaret cirolarında artış devam ederken, cadde mağazalarında canlanma gözleniyor, AVM mağazaları ise yatay seyrini sürdürüyor.

"AVM'lerde kapama müzakerelerinin giderek arttığını gözlemliyoruz"

Ankete ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Sinan Öncel, piyasaların açılışının üzerinden eylül sonu itibarıyla 4 ay geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ankete katılan üyelerimizin yüzde 56'sının eylül ayında e-ticaret cirolarında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde artış görülüyor. e-ticaret ciroları yüzde 200'ün üzerinde arttığını beyan eden üyelerimizin oranı ise yüzde 24'ü buluyor. Yani eylülde her dört üyemizden birinin e-ticaret cirosunda geçen yıla göre yüzde 200 artış var. Online satışların artması olumlu bir gelişme olmakla birlikte markalarımızın cirolarının büyük bölümü hala AVM ve cadde mağazalarından geliyor. Eylülde kısmi bir canlanma olan cadde mağazalarında üyelerimizin yüzde 27'si yüzde 100'ün üzerine çıktığını beyan ederken, yüzde 41'inin hala yüzde 80 ciroya ulaşamadığını görüyoruz. AVM'lerde ise üyelerimizin yüzde 58'i eylül gibi alışverişin canlanmasının beklendiği bir ayda bile yüzde 80 ciroyu yakalayamadı. Hazır giyim mağazalarında yüzde 80 ciroyu yakalayamayanların oranı yüzde 63'e ulaşıyor. Üyelerimizin sadece yüzde 12'si AVM mağazalarında yüzde 100'ün üzerinde ciro elde edebiliyor.

Burada bir konunun altını çizmem gerekiyor.

Piyasaların açılışının üzerinden 4 ay geçmesine rağmen üyelerimizden yüzde 28'i AVM mağazalarında hala geçen yılın aynı dönemindeki cirolarının yüzde 60'ına bile ulaşabilmiş değiller. Oran, hazır giyim markası sahibi üyelerimiz arasında yüzde 32'ye çıkıyor. Üyelerimizin cirosu kira ve personel giderlerini bile karşılayamayan bu mağazaları açık tutma isteği her geçen gün daha da azalıyor. Daha açık söylemem gerekirse, üyelerimiz toplamda sayıları binlerle ifade edilebilecek mağazalarını açık tutmak ya da kapatma konusunda rota arayışındalar. Nitekim son dönemde AVM'lerde kapama müzakerelerinin giderek arttığını gözlemliyoruz."

"Ağustos ve eylülde fiyatlar gerilediği halde hazır giyim satışları canlanmadı"

Sinan Öncel, Eylül 2020 itibarıyla 12 aylık TÜFE'nin yüzde 11,75'i bulurken, giyim ve ayakkabı fiyatlarında artışın sadece yüzde 6,91'de kalmasına rağmen hazır giyim perakendesinde canlanma olmadığını aktardı.

Öncel, "Ağustos ve eylülde hazır giyim fiyatları geriledi. Buna rağmen mağaza cirolarında belirgin bir artış kaydedilmemesi, sorunun sanılandan büyük olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Perakende cirolarında yabancı harcamalarının önemli bir katkısı olduğunu vurgulayan Öncel, geçen yıl Türkiye'yi 45 milyon turistin ziyaret ettiğini, bu yıl sayının en iyimser tahminle 15 milyonu bulamayacağını kaydetti

Öncel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevcut tablo, perakendenin kış aylarını çok zor geçireceğini gösteriyor. Dahası tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mağazacılığın 2021'in ikinci yarısından önce toparlanabileceğine dair bir ışık görünmüyor. Yeni bir rota arayışındaki perakende sektörü için önümüzdeki bir yılın olağanüstü tedbirlerle geçeceği çok net belli oldu. Olağanüstü koşullar için olağan dışı tedbirler almadığımız takdirde markalarımızın daha fazla mağaza kapatmak zorunda kalmalarının önüne geçemeyiz. Bu nedenle bir kez daha tekrarlamak istiyorum; salgından olumsuz etkilenen sektörlerin yaşayabilmesi için cirosu geçen yılın yüzde 80'inin altında kalan mağazalarda ciro kirası uygulamasına geçilmesinden daha adil bir seçenek görünmüyor. Çünkü enflasyon ve kira artışını da hesap ettiğimizde yüzde 80 ciroya ulaşamayan bir mağazadaki kayıp yüzde 35'i buluyor.

AVM yönetimleri, süreci aylık düzenlemelerle götürmeye çalışıyor ancak bu durum pazarlık gücü olmayan markaları zorluyor. BMD olarak, bu konuyu öncelikli gündemimiz olarak belirledik. Ağırlıklı olarak gençlerimizin çalıştığı organize perakendede istihdamı da tehdit eden bu soruna çok acil bir çözüm için muhataplarımızın bir kez daha dikkatini çekmek istiyoruz."

Birleşmiş Markalar Derneği, Ağustos, Ticaret, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BMD eylül ayı anketinin sonuçları açıklandı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Vatan Bilgisayar üyelik hesabı olan 27 bin kişinin şifresi çalındı Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ile görüşmelere Türkiye'nin de katılmasını istiyorum Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi
İŞKUR'da 57 bin açık iş ilanı bulunuyor! İşte en çok aranan meslekler İŞKUR'da 57 bin açık iş ilanı bulunuyor! İşte en çok aranan meslekler         
14:52
Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu bedavaya kadrosuna katmak için girişimlere başladı Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu bedavaya kadrosuna katmak için girişimlere başladı         
13:55
Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda         
13:31
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı         
10:58
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir         
10:16
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı         
08:49
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 15:19:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BMD eylül ayı anketinin sonuçları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei