Bmd/öncel: Ayd "Tazminatsız Fesih" Sözünü Yerine Getirmeli

Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği (AYD) yönetimi'nin Eylül ayında "üç ay önceden bildirilmesi kaydı ile perakendeciye tazminatsız çıkış hakkı" verme kararı aldığını hatırlatan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Kararın kamuoyuna duyurulmasının üzerinden beş ay...

Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği (AYD) yönetimi'nin Eylül ayında "üç ay önceden bildirilmesi kaydı ile perakendeciye tazminatsız çıkış hakkı" verme kararı aldığını hatırlatan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Kararın kamuoyuna duyurulmasının üzerinden beş ay geçtiği halde bazı AVM'ler kontratlardaki yüksek tazminat maddeleri ile markalarımızı adeta rehin tutmaya devam ediyor" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Kararı ile geçen yıl kira sözleşmelerinde liraya dönülmesi ile markaların bir nefes alma fırsatı bulduğunu hatırlatan Sinan Öncel, şunları söyledi:



"Kiralarda liraya dönüş ile birlikte markalarımızın gündemindeki en büyük sorunlardan biri büyük ölçüde çözüldü. Organize perakende olarak 2019'a verimsiz mağazalarımızı kapatarak verimlilik temelinde yatırım ve büyüme hedefi ile başladık. Bu konuda AYD'den de olumlu yaklaşım göreceğimizi umuyorduk. Çünkü AYD Yönetimi geçen yıl eylül ayında 'üç ay önceden bildirilmesi kaydı ile perakendeciye tazminatsız çıkış hakkı' verme kararı almıştı. Kararın AYD Başkanı Hulusi Belgü tarafından kamuoyuna duyurulmasının üzerinden beş ay geçti. Bazı AVM'ler kontratlardaki yüksek tazminat maddeleri ile markalarımızı adeta rehin tutmaya devam ediyor. Biz kimseden lütuf ya da ayrıcalık istemiyoruz. AYD Yönetimi'nin kamuoyuna ilan ettiği kararı uygulamasını bekliyoruz.



"Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı Genel Gider Yönetmeliği'ne aykırı davranan AVM yönetimleri hakkında çok sayıda şikayet alıyoruz. Sorunun asıl muhatabı olan AYD'nin böylesine önemli bir konuyu nasıl görmezden gelebildiğini anlamakta güçlük çekiyoruz. AYD Yönetim Kurulu'nun geçen eylül ayında üyelerimizi hedef alan rencide edici açıklamaları ve verdikleri sözü yerine getirmeyen üyeleri sebebiyle BMD Yönetim Kurulu'nda alınan karar gereği çok istememize rağmen maalesef Alışveriş Ekonomisi Zirvesi'ne katılamayacağız."



Sinan Öncel, kiralarda liraya dönülmesine rağmen sermayesinin yüzde 50 ve üzeri yabancı olan markalara bazı AVM yönetimleri tarafından döviz bazlı fatura düzenleme uygulamasının zorla devam ettirilmeye çalışıldığını da söyledi. (Fotoğraflı) - İstanbul

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