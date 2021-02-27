BMGK, çatışma bölgelerine aşı sağlanabilmesi için "insani ateşkes" talep eden kararı kabul etti - Son Dakika

BMGK, çatışma bölgelerine aşı sağlanabilmesi için "insani ateşkes" talep eden kararı kabul etti

27.02.2021 07:39
BMGK, çatışma bölgelerine aşı sağlanabilmesi için

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), dünya genelinde tüm çatışma bölgelerindeki 160 milyon kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlanabilmesi için "sürdürülebilir insani ateşkes" talep eden kararı kabul etti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), dünya genelinde tüm çatışma bölgelerindeki 160 milyon kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlanabilmesi için "sürdürülebilir insani ateşkes" talep eden kararı kabul etti.

BM Güvenlik Konseyi şubat ayı dönem başkanı İngiltere tarafından hazırlanan insani ateşkes kararı, oy birliğiyle alındı.

Tüm çatışma bölgelerine aşı erişiminin "engelsiz" ve "sürdürülebilir" şekilde sağlanması ve milyonlarca kişinin aşılanabilmesi için insani ateşkes talep edilen kararda, gelişmiş devletlerden düşük, orta gelirli ve ihtiyaç duyan diğer ülkelere aşı bağışlaması da istendi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinde kabul edilen ve insani ateşkes talep eden kararla çatışma bölgelerinde yaşayan ve çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen 160 milyon kişiye aşı sağlanabileceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, England, Ateşkes, Çatışma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BMGK, çatışma bölgelerine aşı sağlanabilmesi için 'insani ateşkes' talep eden kararı kabul etti - Son Dakika


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