BMGK'da ABD, İngiltere ve Almanya'dan Suriye rejimine çağrı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BMGK'da ABD, İngiltere ve Almanya'dan Suriye rejimine çağrı - Son Dakika

BMGK'da ABD, İngiltere ve Almanya'dan Suriye rejimine çağrı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Toplantısında ABD, İngiltere ve Almanya Daimi Temsilcileri tarafından Suriye rejimine Türkiye'nin İdlib'de bulunan gözlem noktalarına gerçekleştirdiği saldırılara son vermesi çağrısı yapıldı.

BMGK'da ABD, İngiltere ve Almanya'dan Suriye rejimine çağrı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Toplantısında ABD, İngiltere ve Almanya Daimi Temsilcileri tarafından Suriye rejimine Türkiye'nin İdlib'de bulunan gözlem noktalarına gerçekleştirdiği saldırılara son vermesi çağrısı yapıldı.

New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Toplantısında, Suriye rejimine Türkiye'nin İdlib'de bulunan gözlem noktalarına gerçekleştirdiği saldırılara son vermesi yönünde çağrı yapıldı. Söz konusu çağrı ABD, İngiltere ve Almanya temsilcilerinden geldi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Suriye'de rejime yönelik verdiği desteği kesmesini istediğini belirtti. Craft, ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'nin meşru çıkarlarını desteklediğini yinelediğini ifade ederek, "Rus yetkililerin Türkiye'yi Suriye'nin kuzeybatısında gerginliği artırmakla suçladığı açıklamalarını kesinlikle reddediyoruz" dedi. Craft, söz konusu durumun sorumlusunun Esad rejimi ve Rusya olduğundan şüphesi olmadıklarını kaydetti.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Türkiye'ye yönelik saldırıların durması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye İdlib'de barışçıl çözüm için çaba gösteriyor. İdlib'de gerginliğin artmasının 3.5 milyon mülteci bulunduran Türkiye'yi etkileme ihtimalinden endişeliyiz" şeklinde konuştu.

Benzer bir çağrıyı da Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen yaptı. Heusgen, Türkiye'nin bölgedeki gözlem noktalarının bulunduğu yerlerde gerginliğin artmasından ötürü endişe duyduklarını kaydetti. Esad rejiminden Türk askeri unsurlarına yönelik saldırılarını durdurmasını talep eden Heusgen, bölgedeki gerginliğin derhal azaltılması yönünde çağrıda bulundu.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, İngiltere, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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