Son Dakika Haberleri: Bmgk'da abd ve rusya türkiye'yi kınama teklifini veto etti
Son Dakika Dünya Bmgk'da abd ve rusya türkiye'yi kınama teklifini veto etti

Bmgk'da abd ve rusya türkiye'yi kınama teklifini veto etti

1 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılması, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek için toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 6 ülkenin, Türkiye'yi kınama teklifini, ABD ve Rusya veto etti.

Bmgk'da abd ve rusya türkiye'yi kınama teklifini veto etti, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılması, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek için toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 6 ülkenin, Türkiye'yi kınama teklifini, ABD ve Rusya veto etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK), 6 ülkenin talebi üzerine Türkiye'nin Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılması, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kapalı oturumda görüştü. Almanya, Belçika, Polonya, Fransa, Britanya ve Estonya, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı harekatı sonlandırması için verdiği kınama teklifi, ABD ve Rusya tarafından veto edildi. Toplantı sonrası ortak açıklama yapan 6 ülke, Türkiye'ye tek taraflı operasyonu durdurma çağrısı yaptı.


Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:46 Kaynak: DHA
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