BMGK'da İsrail'in Filistin'e saldırısına ilişkin 4'üncü kez sonuç çıkmadı - Son Dakika

BMGK'da İsrail'in Filistin'e saldırısına ilişkin 4'üncü kez sonuç çıkmadı

19.05.2021 09:02
BMGK'da İsrail'in Filistin'e saldırısına ilişkin 4'üncü kez sonuç çıkmadı, System.String[]

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), İsrail-Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin 4'üncü kez yapılan acil toplantıda da bir sonuca varılamadığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), İsrail- Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin 4'üncü kez yapılan acil toplantıda da bir sonuca varılamadığı bildirildi.

Norveç, Çin ve Tunus'un talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail ve Filistin arasındaki devam eden çatışmaları ve Gazze'deki durumu görüşmek üzere 4'üncü kez toplanma kararı almıştı. Toplantıya ilişkin Bazı BMGK Diplomatları ise, ABD'nin 2 gün önce düzenlenen toplantıda sunduğu görüşünden geri adım atmayacağını, bu nedenle 4'üncü toplantının neden düzenlendiği konusunda emin olmadıklarını ifade etmişti. Günün erken saatlerinde, İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Gazze'deki duruma ilişkin 9 gün içinde 4'üncü kez düzenlenen BMGK toplantısının da bir sonuca varılamadan sona erdiği bildirildi.

"SESSİZ KALMADIK VE SİZDE ÖYLE"

Basına kapalı olarak düzenlenen toplantıda, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'ın, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin pozisyonunu, Güvenlik Konseyi'nden gelen ortak bir açıklamaya karşı savundu ve bunun sahadaki gerilimi azaltmaya yardımcı olmayacağı konusunda ısrar etti. Thomas-Greenfield toplantıda yaptığı açıklamada, "Sessiz kalmadık ve sizde öyle" ifadelerini kullandı.

BMGK 4'ÜNCÜ TOPLANTIDA WENNESLAND, ÜYE DEVLETLERE BİLGİ VEREMEDİ

Konuya ilişkin düzenlenen önceki toplantıların aksine son toplantıda, Ortadoğu Barış Süreci BM Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ın, bu sabah meşgul olması nedeniyle üye devletlere sahadaki durum hakkında bilgi veremediği belirtildi. Ayrıca Wennesland'ın kendisi yerine, şu anda ABD'nin New York eyaletinde bulunan Birleşmiş Milletler Siyasi ve Barışın İnşası İşleri Genel Sekreter Başyardımcısı Rosemary DiCarlo'nun konseye bilgi verdiği ifade edildi.

NORVEÇ'TEN "AYNI FİKİRDE OLMA" ÇAĞRISI

BMGK'nın 4'üncü toplantısında Norveç misyonu, Gazze'deki artan gerginliğe ilişkin "aynı fikirde olma" çağrısında bulunmaya devam ederken, ABD ateşkes sağlamak için kendi yollarını takip etmekte ısrar etti.

"GAZZE'DEKİ MEDYA BÜROLARININ YIKILMASI SON DERECE ENDİŞE VERİCİDİR"

BMGK, İsrail ve Filistin arasındaki devam eden çatışmalar ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarını görüşmek üzere 16 Mayıs'ta 3'üncü kez toplanmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres toplantıda yaptığı konuşmada ise, İsrail-Filistin arasındaki ölümcül şiddetin derhal sona ermesi çağrısında bulunmuş, çatışmanın bölgeyi "kontrol edilemez" bir krize sürükleyebileceği konusunda uyarmıştı.

Çatışmaları "son derece korkunç" olarak nitelendiren Gutteres, çatışmaların ve şiddet olaylarının derhal durması gerektiğine de vurgu yapmıştı. Ayrıca Gutteres, çatışmaların sadece işgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'de değil tüm bölgede kontrol edilemez bir güvenlik ve insani krizi açığa çıkaracağını ifade ederek, çatışmaların bölgede aşırılığı daha da artırma potansiyeline sahip olduğunu belirtmişti.

"Bu anlamsız kan dökme, terör ve yıkım döngüsü derhal durmalıdır" ifadelerini kullanan Genel Sekreter Gutteres, İsrail'in ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına ait ofislerin bulunduğu binaya düzenlediği saldırının endişe verici olduğunu ifade ederek, "Gazetecilerin korkusuzca ve taciz edilmeden çalışmasına izin verilmelidir. Gazze'deki medya bürolarının yıkılması son derece endişe vericidir" demişti.

-İHA-

BMGK'da İsrail'in Filistin'e saldırısına ilişkin 4'üncü kez sonuç çıkmadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BMGK'da İsrail'in Filistin'e saldırısına ilişkin 4'üncü kez sonuç çıkmadı - Son Dakika


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