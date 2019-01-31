BMGK'dan 'Kıbrıs müzakerelerine geri dönün' çağrısı
1 saat önce
BMGK, Kıbrıs sorunun çözümü için iki toplum lideri ve ilgili taraflara "açık, yaratıcı aktif ve anlamlı" müzakerelere geri dönmesi çağrısı yaptı.
BMGK, Kıbrıs sorunun çözümü için iki toplum lideri ve ilgili taraflara "açık, yaratıcı aktif ve anlamlı" müzakerelere geri dönmesi çağrısı yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43
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