BMGK'dan 'Kıbrıs müzakerelerine geri dönün' çağrısı

BMGK, Kıbrıs sorunun çözümü için iki toplum lideri ve ilgili taraflara "açık, yaratıcı aktif ve anlamlı" müzakerelere geri dönmesi çağrısı yaptı.

BMGK, Kıbrıs sorunun çözümü için iki toplum lideri ve ilgili taraflara "açık, yaratıcı aktif ve anlamlı" müzakerelere geri dönmesi çağrısı yaptı.

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