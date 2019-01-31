Son Dakika Haberleri: BMGK'dan 'Kıbrıs müzakerelerine geri dönün' çağrısı

BMGK'dan 'Kıbrıs müzakerelerine geri dönün' çağrısı

1 saat önce

BMGK, Kıbrıs sorunun çözümü için iki toplum lideri ve ilgili taraflara "açık, yaratıcı aktif ve anlamlı" müzakerelere geri dönmesi çağrısı yaptı.

BMGK'dan 'Kıbrıs müzakerelerine geri dönün' çağrısı, System.String[]
BMGK, Kıbrıs sorunun çözümü için iki toplum lideri ve ilgili taraflara "açık, yaratıcı aktif ve anlamlı" müzakerelere geri dönmesi çağrısı yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 

Kıbrıs, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ekonomi
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