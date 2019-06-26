BMGK'de İran ile nükleer anlaşma oturumu

BİRLEŞMİŞ İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi, nükleer anlaşma konusunda, "Çok taraflı bir anlaşma, tek taraflı olarak uygulanamaz. İran nükleer anlaşmayı korumak için tüm yükü artık daha fazla üzerine alamaz, almamalı." dedi.

BİRLEŞMİŞ İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi, nükleer anlaşma konusunda, "Çok taraflı bir anlaşma, tek taraflı olarak uygulanamaz. İran nükleer anlaşmayı korumak için tüm yükü artık daha fazla üzerine alamaz, almamalı." dedi.

Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" (KOEP) konusunu görüşmek üzere toplandı.

Ravanchi, konseydeki konuşmasında KOEP kapsamında ABD ve AB'nin İran'a yaptırım ve ekonomik eylemler konusunda birtakım sorumlulukları olduğunu anımsatarak, ABD'nin "öngörülemez bir şekilde bu anlaşmadan çekilmesinin, BMGK'nin ilgili kararının bir ihlali olduğunu" kaydetti.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının sıradan İranlılara zarar verdiğini vurgulayan Ravanchi, "İran, ABD'nin ekonomik terörüne, tüm gizemli entrika ve planlarına karşı kendi çıkarlarını korumaya sonuna kadar kararlı. Uluslararası toplum da ABD'nin zorbalığı ve kanunsuzluğuna karşı direniş göstermeli." çağrısında bulundu.

Nükleer anlaşma mesajı

Ravanchi, İran'ın nükleer anlaşmayı korumak için kendi üzerine düşenin daha fazlasını yaptığını belirterek, "Çok taraflı bir anlaşma, tek taraflı olarak uygulanamaz. İran nükleer anlaşmayı korumak için tüm yükü artık daha fazla üzerine alamaz, almamalı." diye konuştu.

ABD ile gerginliği azaltmak için yürütülebilecek bir diyalog konusunda ise Ravanchi, "Yaptırımlar varlığını sürdürdüğü müddetçe, hiç kimsenin samimi ve gerçek bir diyaloğa inanması beklenemez." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'den İran'a BMGK kararlarını ihlal suçlaması

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen ise İran'ın son günlerde bölgesel istikrarsızlığı yol açtığını savunarak, "İran, uluslararası gemiciliği ve hava sahasını tehdit ediyor, Yemen'deki şiddeti sürdürüyor, terörist grupların Orta Doğu'da yayılmasını sağlıyor. Bu veriler bizi, İran'ın BMGK kararlarını bariz bir şekilde ihlal ederek Orta Doğu'da silah taşımaya devam ettiği sonucuna götürüyor." ifadelerini kullandı.

Cohen, İran'ın yaşadığı ekonomik sıkıntıların sorumlusunun ülkedeki yanlış yönetim, yolsuzluk ve paranın yanlış kullanımı olduğunu ileri sürerek, "ABD'yi, İran'ın ekonomik dertlerinden dolayı suçlamak yanlış bir söylem." diye konuştu.

ABD'nin İran ile uluslararası barış ve güvenliğe daha iyi hizmet edecek bir anlaşma konusunda müzakere için diyaloğa açık olduğunu belirten Cohen, "Ancak, aynı zamanda İran, bizim bölgedeki ortaklarımıza ve Körfez'deki gemilere saldırırken kılımızı kıpırdatmadan oturamayız, konsey de oturmamalı." dedi.

Rusya'dan Körfez uyarısı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da konseydeki konuşmasında İran'a ve nükleer anlaşmaya desteğini dile getirerek, bölgesel istikrarı olumsuz etkileyecek açıklamalar ve provokatif eylemlerden kaçınılması çağrısı yaptı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehdidinin ve bu ülkeye yeni yaptırımlar getirmesinin ardından diyalog çağrısı yapmasının kimsenin ABD'nin kodlarını çözemeyeceğinin sinyalini verdiğini ifade eden Nebenzia, "Körfez'deki gerilim geri dönüşü olmayan bir noktaya gelebilir." uyarısında bulundu.

ABD-İran gerilimi

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında gerginlik yaşanıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun geçen hafta perşembe günü ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra söz konusu gerginlik tırmanmıştı. İran, İHA'nın "hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu" savunurken, ABD ise uçağın "uluslararası hava sahasında vurulduğunu" öne sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü İran'a yönelik hava saldırısına onay verdiğini ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca, saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.

ABD yönetimi, İHA'nın düşürülmesinin ardından İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. Ayrıca ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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