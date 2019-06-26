Son Dakika Haberleri: BMGK'de İran ile nükleer anlaşma oturumu
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BMGK'de İran ile nükleer anlaşma oturumu

1 saat önce

Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" konusunu görüşmek üzere toplandı.

BMGK'de İran ile nükleer anlaşma oturumu, System.String[]
Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" konusunu görüşmek üzere toplandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:53 
Almanya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İran, Ekonomi
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