BMGK'de İran ile nükleer anlaşma oturumu
1 saat önce
Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" konusunu görüşmek üzere toplandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:53
Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün 5 daimi üyesi ve Almanya
ile İran
arasında 2015'te imzalanan "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" konusunu görüşmek üzere toplandı.
Messi zannedip cinsel ilişkiye giren 23 kadın, İranlı Rıza'ya dava açtı
"Messi'yim" dedi, 23 kadını kandırıp birlikte oldu!
Almanya'dan İsmail Türüt'e vize kısıtlaması: Milliyetçisiniz!
ABD Başkanı Trump'tan korkutan İran açıklaması: Fazla uzun sürmez