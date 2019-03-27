Son Dakika Haberleri: BMGK'deki AB ülkeleri: Golan Tepeleri İsrail toprağı değil

BMGK'deki AB ülkeleri: Golan Tepeleri İsrail toprağı değil

1 saat önce

BMGK'deki AB ülkelerinden yapılan ortak açıklamada, "Bölgenin güç kullanımıyla ilhakı uluslararası hukuku ihlal ediyor.

BMGK'deki AB ülkeleri: Golan Tepeleri İsrail toprağı değil, System.String[]
BMGK'deki AB ülkelerinden yapılan ortak açıklamada, "Bölgenin güç kullanımıyla ilhakı uluslararası hukuku ihlal ediyor. Tek taraflı sınır değişikliği ilanı kurallara dayalı uluslararası düzene ve BM Sözleşmesine aykırı." denildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:42 

Ekonomi
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