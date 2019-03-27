BMGK'deki AB ülkeleri: Golan Tepeleri İsrail toprağı değil
1 saat önce
BMGK'deki AB ülkelerinden yapılan ortak açıklamada, "Bölgenin güç kullanımıyla ilhakı uluslararası hukuku ihlal ediyor.
BMGK
'deki AB
ülkelerinden yapılan ortak açıklamada, "Bölgenin güç kullanımıyla ilhakı uluslararası hukuku ihlal ediyor. Tek taraflı sınır değişikliği ilanı kurallara dayalı uluslararası düzene ve BM Sözleşmesine aykırı." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:42
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