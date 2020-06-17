Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Afrika'ya ayrılan geçici koltukta oturmak isteyen Kenya ve Cibuti, destek bulabilmek için kıyasıya bir mücadele sergiliyor.

Afrika Birliğinin Kenya'yı desteklemesine rağmen tüm ülkeler arasında bir mutabakat sağlanamaması üzerine Fransızca konuşulan Cibuti ve İngilizce konuşulan Kenya, 2 yıl boyunca kalacakları koltuk için karşı karşıya geldi.

Dünyanın diğer birçok bölgesinin kendi adayını sunması nedeniyle seçimler formaliteye dönüşürken, Afrika koltuğu dünyadaki pek çok ülkenin de içerisinde bulunduğu bir diplomatik yarış halini aldı.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, bugün yapılacak seçimler öncesinde, Afrika Birliğinin desteklediği adayın kendileri olduğu mesajını vererek, "Kenya için bir oy, küresel barış için bir oydur. Kenya için bir oy, küresel dayanışma için bir oydur." dedi.

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle, seçim öncesinde sosyal medya hesaplarında yayımladığı mesajında, ülkesinin bölgedeki barış ve huzura önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, BMGK'deki koltuğa seçilmeyi hak ettikleri değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ve Çin gibi ülkelerin yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı ve Fransızca konuşan bazı ülkelerin Cibuti'yi destekleyeceği, Afrika ve Avrupa'daki pek çok ülkenin de Kenya'ya oy vereceği tahmin ediliyor.

BM'nin temel karar alma organı olan 15 üyeli Güvenlik Konseyinin 10 geçici üyesinden 5'i her yıl gizli oyla yenileniyor.

Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ise ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.