BMGK'den Guterres'in Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk çabalarına destek - Son Dakika
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BMGK'den Guterres'in Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk çabalarına destek

06.05.2022 23:12
BMGK'den Guterres'in Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk çabalarına destek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Genel Sekreter Antonio Guterres'in Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk çabalarına destek verdiğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Genel Sekreter Antonio Guterres'in Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk çabalarına destek verdiğini açıkladı.

BMGK, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres'in mevcut Ukrayna-Rus savaşına barışçıl bir çözüm bulma çabalarına güçlü desteğini teyit eden bir bildiriyi oy birliğiyle kabul etti.

Konsey'in (Rusya dahil) 15 üyesinin tamamının destek verdiği bildiride, Ukrayna'da barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin derin endişe dile getirilerek, "Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter'in barışçıl bir çözüm arayışındaki çabalarına güçlü desteğini ifade eder." denildi.

Bir nüshası Anadolu Ajansına (AA) ulaşan bildirinin devamında, "Bütün üye devletler, BM anlaşması uyarınca, uluslararası anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözme yükümlülüklerini taahhüt ettiler." ifadesine yer verildi.

Bildiride, Guterres'ten yakın zamanda Konsey üyelerine bir bilgilendirme yapması istendi. Bunun, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana yapılan ilk resmi açıklama olması dikkati çekti.

Öte yandan, Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, BMGK'nin açıklamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bugün, Güvenlik Konseyi ilk kez Ukrayna'da barış için tek ses oldu. Hayat kurtarmak, acıları azaltmak ve barış yolunu bulmak için hiçbir çabadan kaçınmamaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya bir saldırı başlatmasının ardından Batı, Moskova'ya karşı ciddi ekonomik ve mali yaptırım kararları almış, ABD ve Kanada'nın yanında birçok Avrupa ülkesi Ukrayna'ya silah yardımında bulunmuştu.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Antonio Guterres, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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