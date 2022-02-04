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BMGK'den Lübnan'a "özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı" seçim çağrısı - Son Dakika

BMGK'den Lübnan'a "özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı" seçim çağrısı

04.02.2022 19:20
BMGK'den Lübnan'a "özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı" seçim çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'a, özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı seçim çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'a, özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı seçim çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, yayımladığı açıklamada, Lübnan halkının reform taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Lübnan hükümetine Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşmanın hızlı bir şekilde sonuçlanabilmesi için 2022 bütçesinin onaylanması dahil önlemler alması çağrısı yapan BMGK, ülkeye uluslararası destek sağlanması içinse reformların yerine getirilmesi gerektiğini bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi, 15 Mayıs 2022 için planlan seçimlerin de özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı olması çağrısında bulundu.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası Para Fonu, Reform, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BMGK'den Lübnan'a 'özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı' seçim çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BMGK'den Lübnan'a "özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı" seçim çağrısı - Son Dakika
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