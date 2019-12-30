BMGK'den Somali'deki terör saldırısına kınama - Son Dakika
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BMGK'den Somali'deki terör saldırısına kınama

6 saat önce

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali'nin başkenti Mogadişu'da teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı.

BMGK'den Somali'deki terör saldırısına kınama, System.String[]

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali'nin başkenti Mogadişu'da teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı.

BMGK tarafından terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konsey üyeleri, Mogadişu'daki güvenlik noktasında gerçekleştirilen ve masum insanların ölüp, yaralandığı terör saldırısını en güçlü şekilde kınamakta, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve yaralananlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini sunmaktadır."

Terörizmin uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu saldırıyı düzenleyen ve finanse edenlerin vakit kaybetmeden bulunup, adalete teslim edilmesi çağrısı yapıldı.

Bununla beraber, BMGK'nin Somali hükümeti ve halkına destekte kararlı olduğu vurgusu yapılarak, "Güvenlik Konseyi üyeleri, Somali'deki barışı, istikrarı ve gelişmeyi desteklemekte kararlıdır. Ne bu ne de diğer terör saldırıları bu kararlılığı zayıflatamayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, 73 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıda 2 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı da, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçmiş, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekip dün Somali'ye gönderilmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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