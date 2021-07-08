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BMGK, Etiyopya'daki Hedasi Barajı krizi hakkındaki karar tasarısını bugün oylamayacak - Son Dakika

BMGK, Etiyopya'daki Hedasi Barajı krizi hakkındaki karar tasarısını bugün oylamayacak

08.07.2021 19:55
BMGK, Etiyopya'daki Hedasi Barajı krizi hakkındaki karar tasarısını bugün oylamayacak, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında krize neden olan Hedasi Barajı hakkında hazırlanan karar taslağını bugün oylamayacağı belirtildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında krize neden olan Hedasi Barajı hakkında hazırlanan karar taslağını bugün oylamayacağı belirtildi.

AA muhabirine konuşan BM'deki bir diplomatik kaynak, "Artan sayıda üye, BMGK'nın devletler arasında sınır ötesi nehirler konusundaki anlaşmazlıkları tartışmak için uygun bir yer olmadığına inanıyor." ifadesini kullandı.

Hedasi Barajı üzerine Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında bir anlaşmaya varılması için hazırlanan ve "Arap karar taslağı" olarak bilinen ilgili taslağın bugün yerel saatle öğleden sonra toplanacak BMGK'da oylanmayacağını kaydeden diplomatik kaynak, söz konusu taslağın içeriği konusunda üye ülke temsilcileri arasında da görüş ayrılıkları olduğunun ve müzakerelere devam edileceğinin altını çizdi.

Daha önce bugün oylanacağı açıklanan "Arap karar taslağı", Hedasi Barajı ile ilgili Mısır, Etiyopya ve Sudan'ı, barajın doldurulması ve işletilmesine ilişkin kurallar üzerinde anlaşmaya varmak için 6 aylık bir süre boyunca müzakerelere devam etmeye çağırıyor.

Sudan, BMGK'dan Hedasi Barajı krizine müdahil olmasını talep etmişti

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, 23 Haziran'da, BMGK'dan Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında siyasi krize yol açan Hedasi Barajı tartışmasına müdahil olmasını talep etmiş, Mısır da, barajla ilgili hazırladığı dosyayı 29 Haziran'da BM'ye gönderdiğini duyurmuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında krize neden olan Hedasi Barajı'nın kullanımıyla ilgili sorunun üç ülke arasında çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Etiyopya, 5 Temmuz'da, Kahire ve Hartum'un tek taraflı bir eylem olarak değerlendirip reddettiği Hedasi Barajına su doldurma sürecini başlattığı konusunda Mısır ve Sudan'ı bilgilendirmişti.

Addis Ababa, baraja su doldurulması işlemi ile Hartum ve Kahire'ye zarar verme niyetinde olmadığını, kalkınma amaçlı elektrik üretimi için buna ihtiyacı olduğunu savunmuştu.

Hedası Barajı anlaşmazlığı

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ini hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyük nehri Nil'i besleyen Mavi Nil Nehri üzerine kurulu Hedası Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır, barajın anlaşma olmadan doldurulmasının, içme ve tarımda kullandığı suyun neredeyse tamamını oluşturan nehrin akışını tehdit ettiğini belirtiyor.

Sudan ise 10 yıldır tartışma konusu olan barajın 3'lü anlaşma olmadan doldurulmasını ulusal güvenliğine tehdit olarak görüyor.

Sudan ve Mısır tarafı, ilerideki muhtemel anlaşmazlıklara da çözümler sunan bağlayıcı, yasal bir anlaşma imzalanmasında ısrar ediyor.

Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Mısır, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BMGK, Etiyopya'daki Hedasi Barajı krizi hakkındaki karar tasarısını bugün oylamayacak - Son Dakika


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